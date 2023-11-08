力成：市況估明年H2回升

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半導體封測廠力成（6239）公布10月營收為60.86億元，較上月小幅增加1.54％，但低於7、8月，大致符合該公司先前對第四季本業營運仍保守的預期，力成預期，2023年第四季到2024年第一季底產業可望落底，2024年下半年才可見到市況顯著回升。

力成10月營收60.86億元，月增1.54％，仍較2022年同期衰退7.97％，前十月合併營收574.93億元，年減20.3％。以10月營收來看，雖小幅月增，但仍低於7、8月表現，大致反應目前進入產業淡季及先前公司對第四季本業營運保守的預期。

對於產業後市，力成表示，產業庫存調整已近尾聲，不過景氣仍受中國大陸經濟恢復緩慢，加上區域戰爭影響，市場需求仍疲弱，且第四季由於接近年底，市況不穩定下，下游客戶對庫存控制及現金流的掌握，仍以謹慎為策略，因此，第四季本業營收仍偏保守為主。

不過，由於處分中國蘇州廠股權利益，可貢獻獲利約26億元、每股約3.5元，將在第四季入帳，因此，在業外貢獻下，力成表示，2023年獲利及每股獲利和2022年不會有太大的差異。

至於產業2024年市況，該公司則表示，目前市場仍處於谷底，預計2024年第一季仍是谷底表現，預期2023年下半年到2024年第一季底前，在客戶對需求仍保守下，多以急單因應，但這一波半導體產業修正，從2022年第一季，全球PC出現下滑開始，半導體產業修正到2024年第一季也已達二年，以過去的經驗來觀察，這樣產業修整時間也將結束，因此預期進入2024年下半年之後，產業需求將出現較強力的需求反轉契機，因此，力成看好2024年下半年市況及2025年的營運成長動能。