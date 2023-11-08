華宏董座 張尊賢接任

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華宏新技（8240）7日舉行董事會，選出新任董座，由現任華立董事長張尊賢接任，宣告張瑞欽正式交棒給張尊賢。華宏也公告第三季財報，由於產品結構變化，單季毛利率提升到16％，稅後純益約7,500萬元、季減27.18％，每股稅後純益（EPS）0.6元，累計2023年前三季EPS約1.69元。。

華立集團董事長張瑞欽年過80歲，2023年正式交棒。張尊賢擔任執行長已經有6年的時間，2023年華立改選董事，由執行長張尊賢接任董事長、張瑞欽仍擔任董事。日前張瑞欽宣布將辭去集團旗下的光學膜廠華宏新技董事長職務，7日董事會改選新任董事長，由張尊賢正式接棒。

華宏第三季合併營收為20.96億元、季增7.21％，毛利率16％，營業利益約9,800萬元、相比前一季成長約4％，稅後純益約7,500萬元、季減27.18％，單季EPS 0.60元。華宏表示，近年努力朝向調整產品結構，提高產品的附加價值的策略，帶動2023年毛利率表現提升。

華宏2023年前三季合併營收約56.65億元、相比2022年同期減少21.18％，毛利率略增至約13.9％，營業利益約1.81億元、相比2022年同期減少33.94％，稅後純益約1.82億元、相比2022年同期減少19.47％，累計EPS約1.69元。

2023年華宏車載防爆膜銷售因開發陸系新客戶成功，促使訂單加速成長，第三季營業額較去年同期成長20％，公司將持續開拓與新客戶的合作契機，預期防爆膜第四季仍可維持營業高峰。

另外，因應全球ESG議題持續發酵，客戶對客製化無鎘QD膜應用於電競顯示器與車載的需求日益增加。光電事業部配合材料商開發太陽能背板材，目前送樣驗證中，預計2024開始出貨。