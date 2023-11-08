富邦媒 前三季賺逾一股本

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富邦媒（8454）公告第三季財報，第三季合併營收為250.7億元，寫下同期歷史新高，每股稅後純益（EPS）為3.12元，前三季每股稅後純益10.32元，每股賺逾一股本。展望第四季，受惠於雙11及節慶消費季節到來，傳統旺季效應可期。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，2023年累計前三季合併營收達764.1億元，年增6.7％，持續創下歷史同期新高。雖然疫後社交逐步回歸，民眾報復式出國旅遊，再加上全球總體經濟情勢不確定性高，但富邦媒2023年度第三季及前三季的表現，優於台灣整體線上零售業。

雖然2022年同期基期已高，富邦媒2023年前三季營收仍較2022年同期成長6.7％，營業利益30.1億元，營業利益率3.9％，歸屬於母公司業主稅後純益達24.8億元，EPS 10.32元，年增2.8％，還原一次性損益每股盈餘年增率則為7.6％，獲利穩健。

富邦媒第三季合併營收250.7億元，亦寫下同期歷史新高，營業利益9.1億，EBITDA達12.2億元，EBITDA margin（利潤率）與2022年同期相比維持在4.9％，歸屬於母公司業主稅後純益7.5億元，EPS 3.12元，還原一次性損益每股盈餘則亦年增6.1％。

展望第四季零售業旺季，雙11強勢開跑助攻，有望為營運添柴火。且為迎戰來勢洶洶的年末購物熱潮，momo動員全台物流中心、主倉、衛星倉及雙11物流調節中心共約60座倉儲備戰，加上自有車隊富昇物流與配送商、供應商策略聯盟，協力提升配送效率衝刺業績。