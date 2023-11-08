陽明護體 台航、台驊Q3獲利嗨

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受惠陽明（2609）高額股利挹注，大股東台航（2617）、台驊（2636）獲利進補，第三季財報傲視同業。散裝航商台航第三季稅後純益11.05億元，包括陽明股息7.46億元，處分一艘散裝輪及汰換台華輪利益合計貢獻2.64億元，每股賺2.65元；累計前三季稅後純益14.14億元，每股賺3.39元。

貨代業台驊第三季稅後純益5.73億元、季增6.59％，估計陽明股利貢獻5.35億元，每股賺4.03元；前三季稅後純益13.76億元、年減45.12％，每股賺9.63元。

陽明今年每股配發現金股息高達20元，配發總金額698.42億元，三大航運業大股東們陸續在第三季收到陽明現金股利，除台驊、台航，還有台灣港務公司也收到陽明現金股利約32億元。

據統計，目前港務公司持股陽明約16萬張、持股比4.5％，台航持有陽明約3.73萬張、持股比1.07％，台驊持有陽明約2.45萬張、持股比0.6％。

台航7日也代子公司巴商台新海運公告訂造新船，4萬噸級的散裝輕便型船共兩艘，交易總金額不逾6,460萬美元（逾新台幣20億元）。台航明年第二至第三季將陸續加入四艘散裝新船，並適時汰舊一艘舊船，有助於明年散裝營收及獲利持續成長。

台航表示，考量國際間對碳排放及溫室氣體排放管制日趨嚴格，有助加速市場淘汰舊船，為維持現有船隊競爭力，再訂購兩艘4萬噸散裝新船，為籌措造船資金，將適時逢高調節處分陽明持股支應，但會保有陽明大股東一定持股比例。

另外，台驊前三季業外收入10.08億元，包括投資陽明、長榮（2603）的股利，及投資長榮航太（2645）1,500張，每股成本約60元出頭，在120元左右售出約9成，賺進約7,000萬元等。

海運業受到戰爭、升息、通膨、地緣政治等變數影響大，今年本業表現大都不如預期，但陽明等航商都保留可觀的未分配盈餘，且觀察到美元升值趨勢，將資金換成美元定存，賺到匯兌利益與利息，法人估，陽明今年光是利息收入就逾百億元，股東們也期待陽明在明年發放股利。