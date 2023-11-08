亞力Q3、前三季業績 同期新高

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亞力近年財報

亞力（1514）受惠台電強韌電網計畫及半導體業建廠等專案拉貨，第三季、前三季獲利、10月及前十月營收全面改寫同期新高，第三季EPS為0.66元，前三季EPS達1.90元。

亞力表示，在手訂單百億元，訂單能見度至少三年，年底客戶忙結案，第四季銷售有機會超過第三季。

亞力持續接獲台電強韌電網計畫訂單，太陽能光電統包工程、桃園機場機電工程及半導體業建廠專案也有斬獲。7日董事會承認第三季財報，第三季合併營收19.82億元、營業利益1.61億元，業外收益3,100多萬元，淨利歸屬母公司1.6億元，EPS從去年同期0.52元增加至0.66元。

前三季合併營收61.13億元、營業利益5.16億元、淨利歸屬母公司4.63億元，EPS由去年同期1.65元增至1.9元。

亞力7日也公布10月合併營收9.39億元、年增17.20％，前十月合併營收70.36億元、年增16.75％，均創同期新高。

亞力指出，亞力6月在手訂單曾達103億元高峰，之後持續接單又出貨，目前在手訂單維持百億元，訂單能見度至少三年，年底客戶忙結案，第四季營運有機會超過第三季。

亞力表示，亞力接獲台電標案累積金額50多億元，新增訂單部分，明年開始出貨，明年預計出貨約25億元，至2026年交完。

台電每年持續釋出新標案，亞力預期在手訂單可望持續增加。

亞力指出，為消化台電及晶圓雙雄海外工廠的變壓器等重電設備訂單，斥資新台幣3億元，在楊梅廠興建變壓器二期新廠。

亞力指出，楊梅變壓器二期新廠預計11月取得使用執照後投產，年產值預估可增加10億元。