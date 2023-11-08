台電助攻 線纜廠上季獲利高歌

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大亞（1609）、華榮（1608）及億泰（1616）等線纜廠都因台電強韌電網計畫而受益，第三季及前三季都獲利。大亞第三季配發股票股利而膨脹股本，EPS仍有0.23元，前三季攀升至3.53元，締造歷史新高。華榮前三季EPS達1.54元；億泰前三季EPS為0.60元。

此外，華新（1605）儘管受歐美不銹鋼需求不如預期拖累，還好電線電纜事業因台電強韌電網計畫而受益，10月合併營收152.24億元、年增8.35％，前十月合併營收1,617.44億元、年增7.48％，雙雙創同期新高。

華榮持續接獲台電強韌電網計畫標案，加上轉投資第一銅（2009）也獲利，推升第三季稅後純益達1.16億元，EPS由去年同期的0.03元倍增至0.17元；前三季稅後純益6.64億元，較去年同期轉虧為盈，EPS達1.54元。

大亞第三季稅後純益3.11億元，EPS為0.23元；前三季稅後純益24.65億元，EPS從去年同期的0.66元增至3.53元。

大亞主管指出，上半年出售保瑞及穎崴兩公司股票，還認列台汽電等多檔公司的金融評價利益，推升上半年EPS達3.3元。第三季營收雖因大陸及越南漆包線銷售下滑，但毛利率卻增加。

主因是大亞第三季出貨給台電電線電纜數量比去年同期增加，還認列志光能源漁電共生太陽能電廠第一期電費收入。

億泰第三季EPS為0.18元，前三季稅後純益1.15億元，EPS回升至0.60元，較去年同期由虧轉盈。