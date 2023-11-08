六角、聯發國際 Q3財報腿軟

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全球通膨、消費力下行，加上缺工與疫後全球手搖茶飲市場競爭激烈，影響六角（2732）與聯發國際（2756）第三季營收獲利成長動能。王座國際（2751）則受惠展店效益與雙十連假帶動聚餐，10月與前十月累計營收雙創同期新高。

展望後市，六角旗下「Chatime日出茶太」已推出全新品牌策略繼續在全球攻城掠地，澳洲氣溫轉熱，可望帶動手搖茶飲需求提升。

聯發國際旗下「Sharetea歇腳亭」仍積極拓展美中、及美東的高毛利手搖飲市場，與新加盟主簽訂加盟合約，待門市開出後將逐步認列。

王座國際將持續擴大既有品牌於台灣市場展店，海外市場部分，「段純貞牛肉麵」插旗香港、美國市場、「京都勝牛」進軍香港市場，目前授權經營店數已近十家，瞄準疫後國際觀光旅遊的需求，未來將努力推進日本、美加與英國等地區，強化餐食管理平台競爭優勢。

六角第三季稅後純益9,260萬元、年減10.6％，EPS為2.03元。前三季稅後純益2.45億元、年增21.3％，EPS為5.39元。

聯發國際第三季稅後純益4,748.4萬元、年減16.50％，EPS為1.93元；前三季稅後純益1.02億元、年減16.23％，EPS為4.17元。

截至第三季「Sharetea歇腳亭」全球店面數近400家，美國、香港兩個主要市場店家數分別達157家、45家，看好美國、歐洲消費市場的發展空間，以及手搖飲在年輕人市場的高市占率，聯發國際將持續在美國、香港擴點。