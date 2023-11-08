亞德客前十月營收 攀峰

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氣動元件廠亞德客-KY（1590）自結10月及前十月合併營收，不論以人民幣或新台幣計價均改寫同期新高。亞德客展現旺盛企圖心，喊出未來三～五年在大陸氣動元件市占率增加至30％的目標。法人樂觀，亞德客今年合併營收上看290億元、EPS超越2021年的33.67元，均有望創史上新高。

亞德客10月合併營收人民幣5.43億元，年增22.07％；折合新台幣計價23.96億元，年增21.36％。前十月合併營收人民幣56.59億元，年增15.08％，以新台幣計價248.67億元，年增14.16％。亞德客表示，10月營收持續成長主因是能源與照明設備、包裝設備、紡織機械及電子行業的出貨有較高之增長率。

亞德客財務長曹永祥表示，亞德客近期密集參加法說會，外資關切大陸經濟、市場不好等議題，亞德客認為，全球今年經濟都不好，大陸今年GDP還有5％，在全世界表現應該是最好，大陸市場前幾年受疫情影響，今年則有高通膨等因素影響。亞德客預期，今年7、8月應該是需求底部，今年底或明年第一季逐步回溫。

曹永祥指出，亞德客目前接單及出貨平穩，大陸擁有人口紅利，年輕人不喜歡到工廠工作，自動化要提升，只是速度快慢而已，亞德客營運目標是未來三～五年囊括大陸氣動元件市場3成占有率。

曹永祥表示，目前氣動元件價格穩定，亞德客氣動元件產線稼動率90％～100％；線性滑軌生產線稼動率40％～50％，預計明年上半年拉升至60％，明年下半年達70％。