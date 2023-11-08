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寒舍 買盤敲進直攻漲停

  • 工商時報 姚舜
寒舍日線圖
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寒舍（2739）受惠旅展題材業績報喜，7日在買盤敲進下，股價再度放量直攻漲停價47.3元至收盤，回升至近三個月高點，成交量幾近倍增至2,739張。技術面自11月起轉強，隨著買盤敲進下放量連拉2根漲停，帶動季線止跌回升，與周線、10日線、月線同步向上。不過三大法人轉站空方、賣超43張，本周迄今賣超33張。

上半年獲利創近六年同期新高。伴隨國際商務旅客入境人數持續增加，北市飯店住房率與平均房價持續走揚，寒舍在北市有多家飯店的，營運持續向上，法人看好今年獲利重返2017年以前水準。

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