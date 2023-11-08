中天 慶祝行情多頭排列

中天（4128）受惠旗下永笙公司與美國細胞業者CytoImmune簽署協議，由於CytoImmune為股神巴菲特投資的公司，7日在買盤搶進中，點火生技股上演慶祝行情，大爆1.4萬張大量，並直奔漲停價55.6元，技術面均線KD指標均呈現多頭排列。
中天近年積極布局微生態產品，除微生態新藥MS/20與免疫檢查點合併療法，力拚下半年取得美國GRAS認證外，皮膚微生態新藥AhR促進劑、治療慢性鼻竇炎與過敏性鼻炎調節劑MB828，將陸續在今、明年申請美國FDA 510(K)認證。
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