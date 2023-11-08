綠界科技 上半年配息9.1元

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綠界科技財報一覽

第三方支付龍頭綠界科技（6763）7日公告第三季財務報告。第三季營收3.88億元，年增3.4％，單季稅後淨利1.01億元，年增8.68％，每股稅後純益5.53元。綠界同時公告上半年盈餘分配案，每股擬配發現金股利9.1元。

綠界前三季營收為11.45億元，年增5.2％，稅後純益為2.88億元，年增12.5％，前三季每股稅後純益為15.77元，優於去年同期的14.77元。

綠界上半年每股稅後純益已達10.24元，平均一季可賺半個股本。法人表示，綠界已連續兩年賺兩個股本，2023年也有機會維持賺兩個股本的實力。

綠界表示，該公司所提供的第三方服務，一直以來為提升賣家與消費者交易便利性。看好市場對分期購物需求，綠界與裕融企業旗下的裕富數位資融合作，由裕富提供無卡分期服務，綠界商家會員申請後，可以在賣場提供「信用卡分期」與「無卡分期」的支付方案。對於中高單價的店家，有明顯幫助。

此外，綠界也成為首家協助推廣共同支付QR Code「TWQR」的第三方支付業者之一，綠界旗下會員只需要登入會員就能申請，開通後，商家將擁有一組付款專用的QR Code，消費者只要選擇自己常用的行動支付進行掃碼，就可以完成付款，大幅簡化消費者付款流程與時間，商家也不需要串接多家電子支付。

現階段已有30多家的「台灣Pay」金融機構與歐付寶等四家電子支付業者加入，明年將陸續增加業者，預計2024年每個電子支付機構都會加入。

展望第四季，適逢雙11開打，加上年末電商旺季，包括聖誕節、過年等購物旺季的到來，綠界也將迎來旺季效益。目前綠界科技商店會員註冊人數近40萬人（39.5萬），持續站穩第三方支付第一品牌的市場地位。