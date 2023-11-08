豐藝Q3獲利翻倍 創史上新高

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AI應用產品成長快速，IC通路商豐藝（6189）第三季合併本期淨利4.36億元，年增99.84％，每股稅後純益（EPS）1.9元，單季獲利創歷史新高，也逼近上半年獲利。

豐藝7日公布第三季簡式財報，受惠於NB/PC產業需求增加、AI應用銷售成長及庫存去化快速，第三季合併營收83.64億元，年增40.30％，合併營業利益3.74億元，年增173.42％，因新台幣貶值貢獻業外的匯兌收益，第三季合併本期淨利4.36億元，年增99.84％，每股稅後純益（EPS）1.9元，單季獲利寫下歷史新高紀錄，也逼近上半年EPS為1.93元的規模。

豐藝前三季合併營收220.24億元，年減0.57％，合併營業利益9.01億元，年增36.90％，合併本期淨利8.86億元，年增10.43％，累計EPS為3.84元。

第四季逐步進入客戶的盤點階段，部分品項產品將步入淡季，不過AI應用仍是營運亮點，整體法人估計豐藝今年EPS將超過5元，以往年85％現金股利配發率概算，現金殖利率達7.48％左右，為高股息ETF的最愛。

豐藝代理多項產品，最知名的是輝達（NVIDIA）多年前併購網通業者邁倫科技（Mellanox）的InfiniBand /Ethernet交換機/網卡、DAC/AOC cable & transceiver的產品，尤其手上的工業標準infiniBand互連技術與高速Ethernet解決方案產品技術領先，全球半數以上的超級電腦、微軟與Google等雲端大廠都倚賴其技術，隨著市場對AI伺服器擴大應用，也一併帶動豐藝的業績。