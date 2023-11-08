電動車產業鏈趨勢 開講

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臺灣證券交易所與群益金鼎證券將於11月20日至21日，共同舉辦「電動車產業鏈」 主題式業績發表會，邀請智伸科（4551）、車王電（1533）、鴻華先進（2258）及東元（1504）等4家公司，分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展。

證交所表示，此一主題式業績發表會，期待能展現電動車產業鏈的競爭優勢，並提升公司資訊透明度。

另外，證交所也邀請工研院（IEK）產科國際所經理謝騄璘，就全球汽車整車暨電動車產業回顧與展望進行專題演講。

證交所指出，我國於111年3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，提供至2050年淨零之軌跡與行動路徑，以促進關鍵領域之技術、研究與創新，引導產業綠色轉型，帶動新一波經濟成長。

其中「運具電動化及無碳化」為「臺灣2050淨零轉型」的12項關鍵戰略之一，故證交所本次以「電動車產業鏈」為主題，邀請4家公司參與業績發表會，與投資人分享近期公司財務業務情形。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會。

另自今年起，上市公司每年須擇一場次就受邀參加法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。