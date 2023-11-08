臺灣指數公司首波商品 上架

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臺灣指數公司即日起於臺灣證券交易所網路資訊商店推出「臺灣指數（TIP）專區」資料服務，首波商品上架並提供早鳥優惠，期間限定。

臺灣指數（TIP）專區首波上架14檔指數、66項指數資訊商品，涵蓋成分股名單、權重、企業活動及指數定期調整等資料內容，臺灣指數公司為便利使用者，提供單項資料訂購與多項資料組合服務，外界可依需求自選歷史及每日資訊訂購期間。

臺灣指數公司表示，使用者如有訂製資訊需求，可使用「客製化服務申請」功能直接與臺灣指數公司聯繫。

臺灣指數公司今年來陸續推展「ESG指數資訊服務」、「客戶指數資訊服務」。

臺灣指數專區（https：／／eshop.twse.com.tw／zh／category／main／49），首波上架資料服務項目：

1、收盤成分股檔：每日成分股清單及收盤權重等資料。

2、開盤前及收盤成分股檔：由收盤成分股檔及開盤前成分股檔組成，開盤前成分股檔可取得以隔日開盤競價基準計算之權重。

3、五日追蹤及收盤成分股檔：由收盤成分股檔及五日追蹤檔組成，五日追蹤檔可提前五日取得成分股企業活動事件及其異動資訊。

4、開盤前、五日追蹤及收盤成分股檔：由收盤成分股檔、開盤前成分股檔及五日追蹤檔組成。

5、成分股資訊完整檔：由收盤成分股檔、開盤前成分股檔、五日追蹤檔及技術通知組成，技術通知可於指數定審生效前取得成分股調整名單及原因。

6、每5秒資訊檔：提供外界交易當日內指數變動的軌跡，以利交易或避險或研究參考。