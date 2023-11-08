中華車裕日車Q3獲利靚

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中華汽車（2204）受惠MG品牌新車產銷持續成長、各項轉投資收益同步攀升，再加上防疫險迴轉利益挹注，第三季稅後純益13.44億元，衝上近20年同期新高，累計前三季稅後純益43.7億元，每股純益8.01元，亦創近19年同期新高。裕日車（2227）也受惠新款國產車X-Trail上市，第三季稅後純益達9.34億元，年增29.18％，更較上季大增6.24倍。

中華車走過2022年防疫險低谷，2023年不但恢復正常獲利，且在MG新車亮眼銷售挹注下，獲利更優於以往，再加上防疫險迴轉利益，同步推升第三季獲利呈現。

尤其MG品牌銷售氣勢如虹，除去年已上市的HS持續熱賣，在8月底發表的ZS也同樣熱賣，推升MG在10月領牌衝上1,787輛，改寫創單月新高紀錄。在ZS挹注下，MG目前月產銷量已拉升至1,500輛以上，中華車指出，未來MG產能將逐步提升，持續挹注營收成長。

此外，中華車10月推出商旅車ZINGER大改款，設定年底前接單目標2,000輛，目前接單表現同樣優於預期，將提振第四季業績動能。

因應業績成長，中華車也推動產能擴張計畫，現有工廠兩條產線（月產能約4,000輛）已滿載，先透過補足缺工的方式因應，將月產能擴張至5,000輛。

隨著中華車前九月每股純益已達8.01元，法人看好，第四季仍可維持不錯表現，全年將可挑戰一個股本。

同集團的裕日車，隨新車上市，營運也回神。受惠X-Trail輕油電下線，及進口的ePOWER車款增量交車，裕日車單季業績表現亦隨銷量成長，第三季稅後純益9.34億元，年增29.18％，更較上季大增6.24倍。

裕日車說明，受惠新車熱銷，第三季銷量已突破5,200輛，較第二季明顯成長，內部推估第四季銷量將可成長至7,000輛，第四季業績有望水漲船高。