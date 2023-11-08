勤美前三季EPS 1.81元

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勤美（1532）公布第三季財報，單季合併營收54.49億元，年增55.5％，EPS為1.02元，高於2022年同期的0.52元；前三季合併營收129.82億元、年增16.8％，EPS達1.81元，高於2022年同期的1.69元。

勤美表示，旗下建設住宅事業2023年已完成「碧湖畔」、「一方璞真」及95％的「璞真永吉」等三案交屋，累計認列近42億元營收，加上百億大案台中「勤美之森」亦可望於12月完工開始交屋，預估認列金額，將再創新高。

勤美說，建設住宅事業第三季營收23.11億元、季增4.3億元，主因為「璞真永吉」及「一方璞真」兩案持續交屋入帳；另金屬成型事業第三季營收29.74億元、季增3.3億元，業績已回穩。

因大陸地區市場疲弱不振，勤美金屬成型事業第二季開始積極開拓非大陸市場訂單，第三季下半季已見成效，除歐洲商用卡車新進項目已陸續出貨，外銷北美的乘用車零件訂單亦大幅增長。勤美天津工廠產線已近滿載，事業群8、9月單月營收，均破10億元關卡，近期客戶端拉貨力道可望延續，下半年營收成長，可樂觀期待。

勤美的金屬成型事業中，現代化鑄造廠武漢工廠2023年已完成13家國際級客戶的工廠認證，及50餘項的產品認證，並依客戶時程陸續投產，預計2024年產能利用率將大幅提升。