台指期 外資加碼多單

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市場靜待美國聯準會（Fed）多位官員在本周發表的利率政策看法，台股7日平盤開出後隨即陷入多空拉鋸，終場甩尾上漲35點收16,684點；台指期上漲36點至16,709點，期現貨正價差24.05點，電子期正價差縮至0.04點、金融期正價差縮至1.25點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,358口至9,337口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2,270口至7,942口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加4,258口至12,477口。

隨著美債殖利率有回升態勢，壓抑美股走勢，美股四大指數周一收在平盤附近，漲多跌少，台股周二呈現區間震盪格局，權王台積電（2330）撐盤，此外，生技醫療族群再度點火，在日前旅展的激勵下，觀光族群續強，終場成交量萎縮至2,219億元，為5月中以來單日交易量低點。

主要權值股漲跌互見，台積電、聯發科上漲作收，台達電、聯電走勢疲軟，而受惠題材面激勵下，觀光族群表現續強，寒舍、夏都強攻漲停，生技醫療族群也獲買盤挹注，懷特勁揚超過9％，晶碩、神隆等股收紅盤。整體來看，台股再度以紅K棒向上墊高，並收復所有均線，盤勢維持短多趨勢不變，惟量能急凍至2,200億元附近，短線缺乏上攻動能，短期台股呈現震盪盤堅格局可能性較大。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.34降至1.31。VIX指數下跌0.32至13.89，整體選擇權籌碼面中性。

元富期貨表示，台指拉出連五紅，且VIX指數下降，顯示市場避險情緒收斂，目前技術指標交叉向上，多方架構明確，成交量若能緩步放大，有利延續反彈走勢。