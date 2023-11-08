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技術面來看，台指期7日開低震盪收高，終場以一根中紅K棒作收，主要籌碼指標多數維持偏多調整。指數連日來的漲勢見緩，多空籌碼出現拉鋸，技術指標雖維持偏多發展，外資籌碼淨多單也有見持續加碼；不過在整段反彈趨勢中，量價背離情況已愈發明顯，且隨價格來到8月中來的區間壓力位置，短線盤勢恐有面臨漲多修正的疑慮，建議暫以震盪拉回的格局保守看待。

本周國際焦點落在各國央行官員所發表的相關談話，在全球升息步伐進入尾聲之際，投資人試圖從中窺探更多利率前景。同時市場也開始預期2024年主要央行降息的時間點。

根據最新機率數據分布，歐洲央行最快可望於2024年4月搶先吹響降息號角，而美國聯準會最快約在2024年6月；不過就各國利率會議後記者會的聲明來看，目前要談論降息仍言之過早，主要是擔憂市場過於樂觀，而過度打壓公債殖利率，使金融市場快速鬆懈，造成過去一年多來的努力前功盡棄。

在美國財政赤字不斷擴大下，美財政部上周宣布將再擴大票據和債券發行規模，本周預計拍賣1,120億美元的長短天期債券，美債殖利率也因此出現較大幅度彈升，不過據聯準會10月貸款意見調查報告指出，隨貸款標準進一步收緊，貸款需求出現回落，將有助債券殖利率漲幅持續收窄。（國票期貨提供，黃彥宏整理）