股價衝鋒 智邦、聯詠權證喊燒

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台股7日收復半年線，IC設計股智邦（2345）、聯詠（3034）表現亮眼，智邦股價收高550元，聯詠盤中高價一度衝至504元。

美國網路服務廠商Arista日前上修今年營收目標從年增25％到33％，再預測2024年營收將呈現雙位數的年增成長目標，顯示AI確實帶動Ethernet switch & Infiniband需求提升，法人認為有利於交換器（Switch）同業智邦在全球享有高市占率，預期也將受惠此波全球全面升級。

法人估計智邦2023年到2025年毛利率逐年走揚，分別達22.6％、23.7％、24.3％，每股稅後純益（EPS）分別有望達17元、22.6元、26.7元。

隨著企業雲端化、業務規模擴大，資料中心規模與數量不斷增長，進而帶動資料中心互連（Data Center Interconnect,DCI）需求，作為DCI功能的光收發模組產品未來展望佳。此外AI資料中心建置亦推動內部互連高速光收發模組需求。

同時，DCI領導廠商Marvell法說會上表示，今年3月起受到AI需求相關產品，如DCI產品400ZR光收發模組、PAM4 DSP的需求增長強勁，預期2023年到2025年的相關營收年複合成長率（CAGR）達100％，智邦將是相關供應鏈，將直接受惠。

在聯詠部分，第三季EPS為10.46元，毛利率達42.25％，前三季EPS為29.56元。

雖然聯詠認為因為終端需求回升力道不明，第四季營收將約季減7～10％，在存貨管理上，聯詠預計第四季存貨金額與第三季相當，市場估算聯詠今年EPS可達38～39元，對照目前股價，仍屬於高殖利率股，連日來吸引投信不斷加碼，7日買超聯詠302張，為連六日買超，其持股達4.64％。