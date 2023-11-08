佳邦、新唐擁雙利多 法人挺

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時序進入年底，集團作帳行情愈演愈烈，法人指出，集團作帳為年底不容錯過的重要大戲，華新麗華集團多年來都是作帳常勝軍，加上消費性電子經長時間庫存調整，近期陸續迎來佳音，保護元件廠佳邦（6284）、MCU廠新唐（4919）坐擁集團作帳、營運現轉機雙重利多，近期也有法人買盤介入，後市表現可期。

佳邦第三季營收、獲利齊創歷史新高，單季營收達17.92億元、每股稅後純益（EPS）2.18元，也改寫兩年來單季新高；累計前三季營收48.34億元、EPS達4.23元。在財報亮眼與集團作帳利多加持下，股價7日大漲5.67％，最高價達77元，外資、自營商反手買超716張。

法人看好，佳邦第四季營收、獲利可望持續成長；在產能方面，佳邦在苗栗竹南興建二、三期廠房，繼二廠去年第四季正式啟用後，三廠做為企業營運總部及技術研發中心大樓，估也將在第四季完工啟用，在產能持續挹注下，明年獲利有望再向上攀升。

另外，同屬華新麗華集團的新唐，近期則獲得外資買盤青睞，連兩日加碼1,182張，帶動股價連兩日走揚並重返月線之上。

儘管短期內終端市場能見度依舊有限，使新唐對第四季看法相對保守，然在今年來通路庫存持續改善下，研判2024年市況可望謹慎樂觀。法人分析，集團股可望以「車輪戰」方式輪流點火上攻，投資人可留意集團中尚未發動漲勢的個股。