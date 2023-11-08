電子支付繳保費 留意4限制

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行動支付繳保費限制

平均每二位國人就有一人使用電子支付，隨著電子支付使用日漸普及，保戶也想用電子支付繳交保費，但民眾要留意，用電子支付繳保費有四大限制，像是單筆保費不得超過50萬元、限網路投保新台幣計價的非投資型保單等。

目前行動支付可用來繳保費的，包含LINE Pay及Open 錢包等，目前保險局所核定的自律規範，也就是指LINE Pay及Open錢包繳保費，要保人或被保險人可使用綁定的本人信用卡，在線上即時刷卡支付保費。

但民眾想用LINE Pay或Open錢包繳保費，有四大限制須留意，一是壽險公司保單限定為網路投保或行動投保的新台幣計價「非投資型保單」，且限制是首期保費；二是產險業可適用的保單，限強制車險續保，或附加自動續保條款的個人險續保保單，如果是新保的保單，僅限網路投保、已完成核保的汽機車保單，或有業務員提供繳款單的個人保單。

三是繳保費的身份必須是保單的要保人或被保險人，且不得是外籍人士，而網路投保的案件必須是保單的要保人，不能是被保險人；四是因為壽險的人身保單可能有的躉繳保費高額，因此深對壽險公司的保單，限定單筆保費上限不得超過新台幣50萬元。

實務上如果選擇使用行動支付繳保費，有四種方式，一是掃描保險公司所提供的繳費QRCode，二是從手機開啟行動支付程式，三是點擊保險公司發送含有連結網址的繳費簡訊或電子郵件，四是在行動支付上輸入保單繳款編號，及繳費金額或要保人、被保險人身分證號碼及生日來繳費。

保險局也要求，各保險公司要驗證持卡人身分證號碼，與保單的繳款人身分證號碼是否相符，檢核通過後，保戶要輸入支付密碼（例如生物辨識）才完成繳費，若檢核不通過，就無法完成交易。保險公司接收交易結果訊息後，要以簡訊或電子郵件寄發交易結果通知給繳款人，如果是交易失敗，通知內容須提供再次繳付保險費的其他方式給保戶繳費，而不是讓保單停效。

自律規範中也明訂，保險公司如違反自律規範，且情節較重大者，可處以5萬元～20萬元罰鍰，改善處理情形要在一個月內報金管會。