防盜刷 發卡行簡訊三機制上路

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詐騙集團盜刷轉移目標到百貨公司，百貨公司推出的APP錢包傳出民眾信用卡遭盜刷事件。金管會表示，目前信用卡發卡行簡訊三大機制已上路，不管是綁卡或消費，都以簡訊明確標示，民眾要詳閱收到的銀行簡訊，若發現簡訊中消費金額與實際情況不同，千萬不要將OTP（一次性密碼）輸進去。

銀行局副局長童政彰表示，各家銀行針對信用卡交易簡訊，已要求落實三大機制，一是簡訊內容要明確讓持卡人知道簡訊目的，且提供防詐警語；二是簡訊內容要包含刷卡金額；三是若民眾要綁卡，簡訊內容要提示正在做綁定信用卡動作，讓客戶可辨識手上的信用卡正在被綁卡中。

童政彰指出，新信用卡簡訊機制上路後，民眾收到銀行簡訊都應符合三大機制，民眾應多留意銀行簡訊，假設看到銀行傳來簡訊，上頭有刷卡金額，且金額與要買的金額不符，就不要把OTP輸入進去，交易就不會成立。

過去詐騙集團盜刷，多是拿到卡號與OTP密碼，綁定在國際三大行動支付上，像是Apple Pay、Samsung Pay等，銀行局也要求各銀行修改系統，民眾在國際三大行動支付上綁卡，都要核對是否與客戶留存在銀行裡的手機號碼相符，才可綁定，前十大發卡銀行已在10月底前全部導入，所有銀行則是年底前全數導入。

近來詐騙集團轉向百貨公司支付APP，童政彰也表示，百貨公司APP提供者不是銀行、也不是國際三大行動支付的數位供應商，金管會將找銀行公會、發卡銀行、收單銀行、國際卡組織研議，討論是否再祭出新防禦功能。

童政彰強調，卡片被詐團綁定，被盜刷時，當事人還是收得到簡訊，現行規定網路交易3,000元、實體通路交易5,000元以上，要即時通知卡友，若是三大國際行動支付綁卡後到實體店消費，屬線下交易，5,000元以上會通知，若民眾綁卡在第三方支付或百貨公司APP等消費，屬線上交易，3,000元以上就要通知。