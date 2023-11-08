日股迎資金旺季 進場正逢時

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日本基金今年來績效前十強

美國經濟憂慮與全球政經因素影響，近期日股走勢劇烈震盪，投信法人表示，11月適逢日股季節性資金活絡季節，日本長期投資價值未改變，近期走勢整理反而為投資人創造進場加碼機會。

根據高盛統計，日股自2010年以來，通常11、12月是日股最強勁的時候，歷年來都會從10月底開始逐步反攻向上；同時，11月也是企業股票回購最繁忙的時點，現在靜待上半年獲利結果公布，企業將會再決定是否加碼股票回購，預期回購熱度將會彌補先前停滯，為股市熱度提供支撐。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，外資獲利了結及亞股震盪劇烈影響，日股難以倖免，但隨政策改革加上企業獲利持續成長，日股投資價值仍存，長期看法與落點預期仍不變，且外資也出現回流，建議投資人可在當前拉回時加碼買進日本基金。

富達國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin認為，市場對更複雜、更昂貴的人工智慧半導體需求不斷增加，有利日本半導體設備製造商前景，預期2030年全球半導體產業規模將達1兆美元，約目前2倍。日本政府目標在2030年將國內半導體市場規模擴大2倍，並提供預算振興半導體產業和吸引外資，日本半導體和工廠自動化相關產業具強勁增長動力，中長線仍存在具吸引力的投資機會。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，日本是全球少數籌碼乾淨、物美價廉的市場，吸引外資加碼投資，自2004年以來，日本企業盈利增速與美國相當，2023財政年度企業盈餘成長強勁，年增率預估值持續獲得國際機構的上調，加上日圓走貶，儘管全球股票市場出現回檔修正，因企業財報強勁的激勵，日股表現相對強勁。總體基本面來看，日股向上走勢仍具持續性，現在是布局日本基金的好時機。

另外，明年日本半導體產業庫存去化接近底部，企業整體獲利強勁，勞動供需及工資的變化有利國內經濟成長，政策推動及企業獲利率提升將是中長期利多因素，整體利多題材不減，日股投資魅力值得期待，逢市場修正都是很好的長期買點。