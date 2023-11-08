亞股後市 法人看好印度、日本

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全球經濟前景未明，具高成長或高科技的市場最為吸睛，在亞股中，法人最看好印度和日股。

富達國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin指出，和與許多新興經濟體相比，印度仍處於早期發展階段，目前人均GDP已來到2,500美元，僅大陸15年前的人均GDP水準。印度汽車、電子產品、房貸和信用卡等商品及服務滲透率，依然遠低於大部分新興市場，加上政府正推動結構性經濟改革，計劃將基建花費從2020年的1.4兆美元增加到2025年的2.8兆美元，擁有潛在長線增長契機，因此，對印度市場持中長期正面觀點。

印度將於明年舉辦總理大選，選舉效應可望將在第四季起及明年初持續發酵。野村投信認為，據歷史經驗，印度指數在選前六個月至選舉當天，普遍有逾1成漲幅，因此除人口紅利、政策支持、外資湧入等利多外，也看好選舉行情。

近期全球投資人對日本市場興趣大增，儘管近期日股表現已不若之前強勁，但有不少法人續看好。瀚亞日本動力股票基金研究團隊表示，外資之前一度對日股獲利了結，近期又開始伺機加碼，意味著仍看好日股長期走勢。且每年5月、11月為企業回購股票最密集時點，也有機會讓日股再攀新高。

就日本基本面來看，富達國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin分析，許多日本企業是全球市場具競爭力的產業領導者和創新者，具備可轉嫁增加成本的議價能力，保持利潤增長。日本科技企業憑藉較高的精準度及先進加工技術，在全球供應鏈擔任重要角色，無論半導體設備、半導體材料、電子元件、工廠自動化等領域，皆具競爭優勢和增長潛力。

富達國際強調，預期2030年全球半導體產業規模將達1兆美元，約目前2倍，日本政府目標2030年將國內半導體市場規模擴大2倍，並提供預算振興半導體產業和吸引外資，且日本半導體和工廠自動化相關產業具強勁增長動力，中長線存在相當大的投資機會。