8成台股主動基金 績效勝大盤

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元大台灣高股息優質龍頭基金績效

今年來AI概念股、美國貨幣政策動向牽動台股走勢，大盤震盪逾千點，大行情創造台股主動基金選股優勢，逾8成績效勝大盤，其中指標級的元大台灣高股息優質龍頭基金，更上漲超過3成。法人認為，台股主動基金主動尋找領漲類股，面對盤勢震盪應對調整，追蹤指數的ETF無法取代，面對景氣復甦行情有機會取得更高報酬。

法人指出，台股大盤今年先漲後震，主流股明確，能自動買低賣高的台股主動基金績效搶眼，今年以來逾8成績效打敗大盤，平均表現較ETF佳，超額報酬優勢顯著。統計台股主動基金今年來整體平均績效30.7％，贏大盤逾13個百分點，也勝過台股ETF達8個百分點，其中規模最大的「元大台灣高股息優質龍頭基金」，瞄準優質龍頭股的投資策略獲得優異回報，今年以來報酬33.5％，近六月21.6％，表現更勝一籌。

元大台灣高股息優質龍頭基金是首檔結合月配息與收益平準金機制的台股主動基金，目標創造每月現金流，2020年9月首次配息以來持續配發，近一次月配年化配息率達5.3％，穩定配息機制更獲亞洲資產管理雜誌評選為「台灣年度最佳發行基金」。

為追求「退休準備首選」的投資目標，元大台灣高股息優質龍頭基金是少數以高股息為選股考量，瞄準經營品質良好，股利發放穩定上市櫃公司的台股主動基金，能提供與ETF被動追蹤指數不同的報酬表現，在追求資本利得上具有更大潛力。相較於台股ETF，基金操作團隊能視市場狀況靈活加減碼或換股操作，適合持續定期定額的基金存股族，依投信投顧公會資料9月資料，目前規模達427億元，為台股基金規模第一。

法人指出，統計近十年來台股各季度走勢，第四季平均漲幅4.5％為各季度最佳，平均上漲機率高達9成，若景氣燈號藍燈轉黃藍燈，接下來六個月、一年報酬率可達12.9％、25.3％，台股主動基金更有機會取得更高報酬。