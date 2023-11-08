美債回落 台科技股飄香

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美債殖利率回落後台股平均報酬率

根據歷史經驗，當美債殖利率觸頂回落後，進場布局股市皆享有甜頭，其中台股科技股表現最為突出，在美債回落買進持有三個月，平均報酬率可達10.7％。投信法人認為，台股科技股10月以來已進行大幅修正，投資價值浮現，建議逢低布局。

台新台灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪表示，美國9月核心CPI由前月的4.3％下降至4.1％，且核心商品加速跌價，核心服務並未有漲價趨勢，顯示通膨降溫情況持續，市場對美國將進入升息循環尾聲已有共識，有利於美債殖利率回落，進而激勵股市後續表現。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但具備成長性高的優勢，中長期股價爆發力強，且因為產業多元化，具分散風險效果；大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩，故投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度。

今年以來，台股多頭由AI題材領銜，中小型股中有許多AI概念股，雖然近期AI股漲多回檔，但中長線成長趨勢不變。研究公司Data Bridge Market Research資料顯示，到2029年全球人工智慧基礎設施市場的資本支出預計將達4,225.5億美元，未來六年的複合年成長率將達到44％，AI股多頭行情仍有機會持續，其中業績能見度高的中小型股仍具有較大的上檔空間。

統一中小基金經理人陳之硯強調，台股短線隨美股持續震盪修正後，風險指標已轉趨穩定，預期度過整理期後，台股年底表現仍然可期，且行情有望持續至明年第一季。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治分析，目前是非常適合布局台股的時間點，日前公布的9月出口數據重回正成長，AI出貨高達增長60％，表示AI成長趨勢不變。

黃宏治表示，近期手機／NB產業營收重回正成長，預期第四季將持續好轉，代表半導體、電子零組件等都有望受惠需求復甦而谷底回升，加上明年1月總統大選利多行情，現在正是布局台股的最佳時間點。