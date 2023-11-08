多重資產基金 掌科技即戰力

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科技REITs長期成長潛力驚人

耶誕節和新年購物旺季將至，新科技產品往往是首選，法人指出，科技創新的無限商機，結合科技股票、科技債券和科技REITs的多重資產基金，可參與全球科技產業收益成長機會，在不確定環境下，更將是相對受青睞的投資題材。

柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，各國政府政策大力支持，使科技板塊增長潛力令人期待，催生龐大資料中心的需求，使得科技REITs也是基金配置的大亮點。至於科技債同樣充滿投資機會，隨著升息循環接近尾聲，利率風險也跟著逐步降溫，有利於債市表現，科技產業投資等級債的信用展望相對穩定，科技非投資等級債違約風險相對偏低，殖利率水準已經浮現中長期投資價值。

面對百年一遇的科技轉型大潮，藉由布局科技股票、科技債券和科技REITs等三大資產，採333經典目標配置比例架構打好投資基礎、增加長線報酬機會，適時納入防禦型資產，在參與科技收益成長機會時增添風險調控力。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇認為，近期美國科技公司陸續公布財報，Google、安森美半導體等部分企業業績不如市場預期，使股市波動加大；債市方面，儘管經濟數據顯示美國經濟仍保有韌性，但受到通膨數據高於預期，及以巴戰爭恐持續推高能源價格影響，10年期公債殖利率在接近5％左右震盪。但股市經過9月及10月修正後，加上市場普遍對今年下半年及明年企業獲利增長樂觀，目前股市估值已較近五年均值之下，相對合理。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕分析，由於基本面堅韌有撐，企業盈餘預期將逐季回升，有助支持風險性資產表現。股市考量企業經營品質與流動性，建議布局首選成長題材大型股，及第四季為消費旺季與科技新品推出的熱門檔期，有助帶動商品銷售熱絡，相關類股表現可多留意。另AI應用為今年驅動科技股表現的關鍵之一，產業前景持續看好，相關科技成長股仍是布局重點。