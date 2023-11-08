科技多重資產基金 擁抱數位收租力

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科技REITs具高股利成長潛力

美國公債殖利率高檔盤旋和地緣政治不穩定，全球金融市場近來起伏震盪，投信表示，美國經濟表現強勁、貨幣緊縮即將接近尾聲，加上科技業基本面持續改善，科技板塊的長線多頭格局並未改變，可採科技多重資產策略，同時布局科技股票、科技債券和科技REITs，以收益資產為基底、追求科技長期成長潛力和報酬機會。

柏瑞投信指出，儘管近期遭遇逆風，以科技股為主的那斯達克指數今年來截至10月底還有逾2成漲幅，仍處於牛市階段。觀察當前多項尖端科技技術已同步成熟、可互相結合，相關應用亦陸續推出，並轉向商用化，顯示已具備把創意和新技術進一步轉換成實際營收數字的能力，堅實基本面支撐，科技股本益比實仍高貴不貴，或僅在起漲階段。

柏瑞投信投資顧問部協理李易修說明，科技創新已成為改變各行各業遊戲規則的關鍵因素，金融市場引領趨勢的態勢明顯。例如2020年爆發新冠疫情反倒帶動視訊會議和遠距教學興起、雲端計算及資料儲存服務等需求遽增，科技產業因此迎來數位轉型商機大爆發。

柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹驊強調，科技多重資產基金最大亮點就是擁抱數位收租力，近年來由於AI創新驅動數位不動產出現跳躍式成長，包括資料中心、通信電塔、物流倉儲等科技REITs的需求熱絡，藉由布局三大題材的科技REITs，不只可當公司股東，還可成為科技巨擘的包租公。最後加上「市場風險溫度計（RDS）」防禦機制，解決傳統單一資產配置、無下檔保護機制的痛點，凝聚完整的科技板塊戰鬥力。

長期來看，科技股票過去表現遠勝其他產業，而科技REITs擁有優異需求前景，使其股息成長率及增值力遠優於整體REITs。