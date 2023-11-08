專家揭密 AI投資致勝關鍵

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

境外美國股票基金近一年績效

AI股從狂飆到狂跌，市場擔心是否「泡沫化」，中信投信總代理法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金今年漲逾3成，法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊全球產品管理主管Hollie Briggs於7日首度來台分享選股策略，強調AI只是「小泡沫」，仍是一個結構性改變的趨勢，投資AI勝出關鍵在於「誰有資料庫」。

Hollie Briggs認為，AI是巨大、結構性改變，創新的重要性像過去「網路」出現一樣，對零售業不管是實體、線上都將是一大轉變趨勢，但一般投資人常會「低估變革幅度、高估贏家數目」。

以生成式AI來說，年初以來市場很興奮，搜尋量比過去多出300％～400％，因此，現在只是小泡沫，要從中找到長基結構性贏家。以輝達來說，它創造GPU，股價雖然會上上下下，但長期是震盪向上。

Hollie Briggs強調，AI產業中想要勝出就要看一個關鍵，「誰擁有資料庫Data」，像是臉書、字母（Alphabet）、微軟、甲骨文，還有輝達，都會是長期贏家。法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊2000年就持有微軟、甲骨文。

目前美10年期公債利率飆高，Hollie Briggs指出，雖然現在企業借貸成本高，但選股首重企業能產生的自由現金流量，法盛會投資的企業通常不用借錢投資，體質較好、有韌性。

長期投資績效好就是要找到各產業的長期贏家，法盛年化周轉率12.4％，持股集中前十大超過基金資產的50％，平均一檔股票可持有7年至8年、最長10年，每一檔平均花2.5個月研究。例如持有亞馬遜就達17年，及2019年1月就買進輝達，去年第一季買進特斯拉。

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金在2020年引進台灣，在境外美股基金同類基金績效排名亮眼，投資團隊透過兩高一低嚴篩股票策略奏效，主要篩選高品質、高成長個股，再及實際價值、股價組成來找出低估值，主動創造報酬。