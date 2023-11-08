群崴 推Optix可視化人機新解方

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善用數位工具打造韌性供應鏈以因應詭譎多變的未來挑戰，已蔚為趨勢，群崴國際主力經銷Rockwell Automation全系列產品線，因應市場需求，2023年推出新一世代Optix可視化人機解決方案，獲得市場廣大好評。

FactoryTalk Optix（軟體）是Rockwell Automation所推出首款支援SaaS雲端人機介面設計的軟體產品，使用者可直接從Web進行設計、測試和部署應用程式，雲端連線支援新的協作工作流程，隨時隨地進行修改，而且FT Optix支援所有第三方IPC工業電腦或Touch Panel觸控螢幕，依據使用者指定或現有系統通訊架構，選購Token自由搭配。

Optix Panel（硬體）架構在FT Optix衍生出的HMI人機產品，這是一款新型協作整合平台，可為視覺化和邊緣運算應用提供前所未有的靈活性、可擴展性、可擴展性和開放性，由於對OPC UA協議的支援、透過MQTT協定與雲端基礎設施進行簡單的雙向通信，M2M場景的工業互通性及MES和ERP系統的整合。

Optix Panel有Standard標準款與Compact經濟款可供選擇。群崴表示，Standard標準款＆Compact經濟款都具備工業遠端協助FactoryTalk Remote Access軟體（相容於UBIQUITY許可證），同時Standard標準款內建FT Optix提供11個Token，Compact經濟款提供8個Token，讓使用者不用再額外花費軟體費用。

Rockwell Automation現正提供免費試用FactoryTalk Optix軟體，請洽詢群崴國際北、中、南區辦公室，均有應用技術同仁可以協助，洽詢電話：（03）356-3822、（04）2335-7507、（07）222-6009。