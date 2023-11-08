建置綠電系統 奇裕助用電大戶減碳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

對歐美貿易要繳碳稅（如CBAM）、台灣後年要收碳費，即使未強制規定，許多企業開始做碳盤查，也呼應綠電／低碳雙軸轉型、勢在必行。

創能、儲能、節能完整解決方案供應大廠－奇裕企業以多年專業經驗助力用電大戶採用全球領先的SolarEdge智慧能源解決方案，解決綠電及相關安全配套需求，成為台灣企業建置高效、安全、穩定綠電系統的合作夥伴首選，今年業績表現也逆勢挺進。

SolarEdge為全球第一的太陽能變流器公司，以研發、產品、技術實力贏得市場信賴、享譽國際，今年於能源展發表專為家用或商用設計的儲能系統，讓發電功率起伏的太陽光電可望成為各界穩定的供電來源。副董事長黃士銘指出：「SolarEdge系統搭載抗遮陰的特有優化器，發電量比傳統逆變器更好，奇裕看中其絕佳效能與安全性，將持續攜手SolarEdge，協助更多半導體、面板、鋼鐵等用電大戶建置綠電、達成減碳目標，為地球盡一份心力。」

基於碳有價時代來臨，企業必須精準掌握碳關稅、碳費成本才能維持競爭力，奇裕大中華區總經理簡聰明表示，2030年、2050年是台灣兩個關鍵時間點：蘋果要求供應鏈於2030年承諾所有材料跟製程必須零碳；RE100則倡議企業在2050年達成100％綠電使用，同時也是聯合國對淨零排放的目標期限。台灣對綠電需求孔急，加上新建物被要求一定要加裝光電設備，這帶來未來成長的曙光。

另外，奇裕企業重磅引進兼具綠能智慧製造與美觀的奧地利SmartFlower追日系統，不僅可提升企業致力於永續發展的品牌形象，實際發電效益更領先其他追日系統達40％。奇裕處長吳郁瑩表示：「SmartFlower採用Google GPS定位，係根據太陽的日照源智慧即時轉向，永遠向陽，台灣知名面板大廠亦於其竹南廠、台南廠及高雄廠各建置一座SmartFlower，向外界展現實踐ESG的決心。」