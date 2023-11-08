第一金投信：金融債 進場時機到

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11月份聯準會議再度將利率維持在5.25％～5.50％的區間不變，且聯準會主席鮑爾也暗示未來升息可能性降低，第一金美國10+金融債ETF（00834B）經理人高若慈指出，美國經濟超越市場預期，升息尾聲，市場等待長債殖利率回穩，金融債殖利率目前高達6％以上，且具備較高信用品質保護，提高長線投資者進場較好時點，一旦聯準會在明、後年進入降息循環，更增添債券價格上揚動能。

美國經濟數據呈現分歧，消費動能持續、不過包括勞動市場降溫、生產動能也受汽車製造商罷工影響而停滯，然第三季美國GDP仍大超預期，整體經濟的韌性佳，這也使得先前聯準會在公佈利率決策之前，美國公債一度大幅攀升，落在4.8％至5％間盤旋，同步推升短線債券殖利率走高、價格跌深。

金融債、投資級債等標的，也在這波殖利率攀升之際，價格跌深觸底，根據外部資料統計，過往美債殖利率攀升，都曾帶來金融債、美國投資級債、全球投資級債券等各類高評級債券出現超過一成的跌幅，不過，這也提供投資者相對較佳進場點。高若慈表示，過去兩年聯準會急速升息後，目前美國10年期以上金融債殖利率大幅高於10年均值，息收水準具備吸引力，此外，金融債多數由大型金融機構發債，金融機構受到政府嚴格的監管機制，需要定期壓力測試檢視體質，具備較佳信用評級，產業違約機率低，相對較能提供穩定的利息收入。

以第一金美國10+金融債ETF追蹤指數彭博美國10年期以上金融債券指數為例，前十大成份標的，包括多數投資人耳熟能詳的金融機構發債，例如：摩根史坦利、美國銀行、美國大通銀行、富國銀行、花旗集團、匯豐銀行等，目前指數殖利率達6.32％，平均信評為A，存續期間11.8年。高若慈說明，市場等待聯準會停止升息是第一步，隨後是利率趨勢進入向下循環，並迎接債市多頭，目前殖利率高於6％，是相對較佳布局金融債券的時機點，持有超過一年，更可望提高投資勝率。