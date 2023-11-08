柏瑞投信 11/24推科技多重資產基金

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未來全球金融市場預期仍面臨起伏震盪格局，不過，柏瑞投信表示，美國經濟表現強勁、貨幣緊縮即將接近尾聲，加上科技業基本面持續改善，科技板塊的長線多頭格局並未改變，並建議，若要全方位參與科技商機，可採用柏瑞科技多重資產策略，創新打造科技股票、科技債券和科技REITs三合一投組，以收益資產為基底、追求科技長期成長潛力和報酬機會。

柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，科技創新已成為改變各行各業遊戲規則的關鍵因素，其於金融市場引領趨勢的態勢明顯。市場雖持續觀察評估科技業巨擘近期財報數據，但以長期眼光來看，科技發展只會越來越進步，不會被短期市場波動干擾而停滯。例如2020爆發新冠疫情反倒帶動視訊會議和遠距教學興起、雲端計算及資料儲存服務等需求遽增，科技產業亦因此迎來數位轉型商機大爆發。

若要搭上科技浪潮的投資契機，柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹驊表示，可透過柏瑞科技多重資產策略，由科技股打頭陣，搭上「成長爆發力」，鎖定關鍵資訊科技，聚焦科技股的數兆元創新商機，全面網羅科技股長期成長的機會。接著再以科技債券建構「優息防禦力」、穩固投資組合地基，進一步提升投組效率、同時降低波動度。

至於本基金最大的亮點就是擁抱「數位收租力」，近年來由於AI創新驅動數位不動產出現跳躍式成長，包括資料中心、通信電塔、物流倉儲等科技REITs的需求熱絡，藉由布局3大題材的科技REITs，不只可當公司股東，還可成為科技巨擘的包租公。

最後再加上獨家「市場風險溫度計（RDS）」的防禦機制，解決傳統單一資產配置、無下檔保護機制的痛點，凝聚完整的科技板塊戰鬥力。

柏瑞科技多重資產基金將於11月24日展開募集，聚焦科技相關產業的投資機會，投資區域涵蓋全球，藉由股票、REITs和債券三大類資產的常態性投組配置，輔以風險防禦機制，尋求多重收益來源和資本增值的機會。本基金保管機構為中國信託商業銀行，並提供新台幣、美元、人民幣等計價幣別的選擇。