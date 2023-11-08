曾文水庫 歡慶營運半世紀

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南水分署日前舉辦「曾文水庫竣工營運50周年」慶祝活動，現場除了精采表演節目之外，還有水庫營運50年來的回顧特展，讓現場參加人員彷彿坐上時光機，重現當時水庫施工年代及環境背景，也讓民眾深刻體會到水利工作者的勞苦與艱辛。

該南水分署表示，曾文水庫位於嘉義縣大埔鄉，是臺灣蓄水量最大的水庫，百年前建造烏山頭水庫時，已有再興建一座水庫提供嘉南平原更穩定灌溉水源的構想，曾文水庫經過八年規劃籌備，六年施工，於62年10月31日竣工營運。

在半個世紀營運中，莫拉克風災單次淤積約9,108萬立方公尺，對水庫營運與南部地區供水帶來巨大威脅，為延長水庫壽命與維持南部地區供水穩定，進行多項更新改善工程，包括於庫區上游設置攔木設施，避免漂流木等異物進入水庫，同時將進水口攔污柵延長，提高取水穩定度、庫區設置攔污索，並將永久河道放水道荷本閥更換為射流閘門，在107年啟用臺灣第一座防淤隧道，增加水庫蓄清排渾與底孔排砂能力，有效減少水庫淤積。

除水力排砂外，也積極進行多元清淤工作，如利用傳統陸挖進行水庫上游河道疏通，採用全國首創水上浚挖船運及抽泥船24小時不間斷地抽泥作業等方式，持續增大清淤量能，冀望水庫淤積零成長，水庫能逐年回春恢復庫容。展望未來，曾文水庫將以永續經營為目標，不斷潤澤南臺灣。