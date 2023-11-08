屏東酒廠百年廠慶 躋身ESG模範生

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台灣菸酒公司屏東酒廠今年適逢建廠100年，11月6日熱鬧舉辦百年廠慶，台灣菸酒公司總經理林士傑親自主持慶典，貴賓雲集齊心祝福米酒故鄉的屏東酒廠建廠百年。

林士傑表示，感謝各界的支持，讓屏東酒廠走過百年，過去以米酒、紅高粱及花雕酒為主力產品，在疫情期間成為酒精國家隊一員，穩定供應國人所需的防疫用酒精，現屏東酒廠已成為台酒公司推動ESG的示範廠，並朝永續發展目標邁進。

疫情期間，屏東酒廠也是酒精國家隊成員之一，屏東酒廠在疫情爆發初期，將米酒生產線挪出一條用以生產防疫酒精，屏東廠也成為後續其他廠建置防疫酒精產線的基礎，由此台酒公司於疫情三年期間穩定供應國人所需防疫酒精。

林士傑說，屏東酒廠隸屬經濟部評鑑通過觀光酒廠，紅標米酒及紅高粱酒、花雕酒、紅麴豬腳禮盒是主力產品之一。

他說，紅標料理米酒其實賠錢在賣，台酒公司肩負平抑物價的使命，為了平價供應市場，因此紅標料理米酒（瓶裝0.6L），一瓶定價27元，實際上是虧錢，至於虧損部分係由台酒公司14個廠共同承擔。

林士傑指出，屏東酒廠走過百年，未來將投入ESG永續相關工作，包括投入再生能源及循環經濟，其中太陽能光電發電系統已建置兩座，將再續建置第三座，而與東糖公司合作利用酒槽用以沼氣發電，預計112年底可開始投入發電，另一方面酒廠所產出的汙泥，也將用以作為土壤改良劑。他說，屏東酒廠是公司推動ESG永續的示範工廠，台酒公司將以屏東酒廠的經驗擴及其他酒廠，已全面推動ESG永續。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）