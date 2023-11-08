日本百年老店 高餐大辦和牛講座

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高雄餐旅大學特別邀請位於日本滋賀縣百年老店的大吉商店與日和國際實業股份有限公司，於11月3日下午舉辦一場日本和牛特別講座，滋賀縣為日本三大和牛之一的近江牛產地，為讓相關餐飲師生及業界人士了解日本和牛的飲食文化，近江牛的飼育養成與料理呈現方式，特地由大吉商店社長永谷武久親自率主廚廣坂先生來到校園內，現身講解和牛的歷史、特色及烹飪方式，並現場烹調施展廚藝提供師生品嘗，讓校園內飄出陣陣和牛香。

該校廚藝學院主任表示，對餐飲相關科系學生而言，不斷地練習是提升廚藝的主要路徑，惟高檔食材昂貴，類似日本和牛的食材幾乎難以在課程上使用，特別難得機會邀請到擁有飼養近千頭近江牛的專業牧場，不僅有獨到飼養技術，更設有多家高級和牛餐廳，直接來到校園講學與現做指導。高雄餐旅大學經由產學合作，讓學生現場感受到最直接的視覺、味覺、嗅覺、聽覺，相信學生在課業修為上更長知識，未來職場更能成為烹飪達人。

贊助肉品的台灣日和國際公司總經理吳俊瑩表示，能讓學子們在學生時期就能品嘗和牛，還可以深入了解和牛歷史，造福學子對產業而言是一件很有意義的事。

參與的高餐師生們，在低溫醬烤牛肉、和牛握壽司、牛排、壽喜燒涮肉的香味中進行討論，並提出牛肉等級血統、油花分布祕訣、牛肉熟度、融點等專業問題，大家在分享美食與聆聽專業解說中，圓滿結束這場難得一見的專題講座活動。

大吉商店永谷社長表示，非常高興能帶來這場別開生面與眾不同的活動，近距離與學生面對面交流，傳遞日本400年歷史傳統的和牛飲食文化，此行收穫滿滿，也希望以後有機會再度來台辦理類似的活動。