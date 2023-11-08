美債息回落 美股齊揚 「這檔」晶片法案大贏家漲逾2％

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中國公布10月出口數據，降幅持續擴大引發市場擔憂，值此之際，多位聯準會官員發表談話，市場重新評估貨幣政策前景，美債殖利率下挫，華爾街股市7日開低走高，早盤時段，道瓊工業指數跌幅一度擴大至69點，隨後抹去跌幅，並將漲勢維持至收盤，與標普500指數齊漲7個交易日。

道瓊工業指數小漲56.74點，或0.17％，收34,152.60點；標準普爾指數上漲12.40點，或0.28％，收4,378.38點；那斯達克指數勁揚121.08點，或0.90％，收13,639.86點；費城半導體指數上揚26.569點，或0.77％，收3,471.462點。

數據方面，美國9月貿易逆差擴大4.9％至615億美元，高於市場預期的598億及8月修正值587億，反映美國對他國產品的需求持續穩固，期內進口攀升2.7％，來到2月以來高位，出口則增2.2％至逾一年新高。

對貨幣政策較敏感的2年期美債殖利率最深下行5個基點，一度失守4.90；長債殖利率跌幅更深，10年期美債殖利率最深跌10個基點，來到4.54％，徘徊於9月底以來的五周低位。

政經方面，聯準會官員於周二陸續發表談話。聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，近期的數據表明經濟不僅維持強勁，更可能已在加速，她認為聯準會需要進一步升息以遏制通膨。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）則於同一日指出，就業成長正在放緩，且殖利率走高已收緊金融狀況，可能會抵銷升息的部分動力。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）周二接受媒體採訪時表示，通膨一直在放緩，倘若美債殖利率繼續保持於高水平，很可能意味著信貸將收緊，聯準會必須考慮到這一點，並期望上述情況在經濟中發揮作用。他強調官員們正在關注此事，並試圖找出驅動因素。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）則提到近期強勁的經濟數據，他表示這讓其懷疑，貨幣政策是否像官員們想像的足夠緊縮，倘若通膨回升，且實體經濟持續強勁，那聯準會可能需要採取更多行動。古爾斯比和卡什卡里周二接受採訪時都沒有排除聯準會進一步升息的可能性。

地緣政治方面，以色列總理尼坦雅胡指出，以軍已包圍加薩首府加薩市（Gaza City），並在加薩市內作戰，並強調加薩戰爭結束後，以色列將無限期地擔負起全面安全責任，美國白宮對此表達其反對意見，國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）亦表示，美國反對以色列戰後重新佔領加薩走廊，也不支持強迫加薩走廊的巴勒斯坦人搬遷至境外。

個股方面，華爾街日報報導稱，英特爾有望成為美國《晶片法案》的潛在最大贏家，有望獲得數十億美元政府資金，將投資於生產美國軍用和情報用晶片的設施，消息激勵英特爾上漲2.16％，收在每股38.77美元。

大型科技股7日全線收紅，亞馬遜勁揚2.97美元，漲幅2.13％，收報142.71美元；蘋果上漲2.59美元，漲幅1.45％，收在181.82美元；微軟揚升4.00美元，漲幅1.12％，收在360.53美元；Meta 收紅3.02美元，漲幅0.96％，收318.82美元；Google上漲0.95美元，漲幅0.72％，收報132.40美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌0.19美元，跌幅0.21％，收報92.41美元；日月光ADR挫跌0.10美元，跌幅1.25％，收在7.91美元；聯電ADR則小幅揚升0.02美元，漲幅0.26％，以7.62美元作收。