從供應鏈到共贏鏈 非洲9國商工領袖齊聚臺灣

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外貿協會「2023年非洲商機日暨臺非CEO論壇」於11月6日至7日盛大辦理。11月6日舉辦的「非洲商機日」採購洽談會，邀請史瓦帝尼、南非、奈及利亞、索馬利蘭、埃及、阿爾及利亞、肯亞、盧安達、莫三比克和象牙海岸等10國25家買主，與96家我國業者進行216場洽談。

重量級買主包括經營能源和線材製造且年營業額逾10億美元的埃及El Sewedy集團和經營食品加工年營業額逾1億美元的阿爾及利亞買主Conserverie Du Maghreb等。參加洽談會的我國指標性業者包含研華科技、台塑集團和明基三豐醫療器材等，產業涵蓋塑膠機械、工具機、資通訊產品、食品加工機械、醫材和綠能等，互利互惠共創臺非雙贏，商機日預計爭取3,148萬美元商機。

台塑集團表示，能與來自阿爾及利亞繩索大廠SARL SMTP（AGGOUN GROUP）洽談採購PP塑膠原料機會難得；明基三豐醫材也表示透過此活動與莫三比克買主成功對接，且未來若「拋棄式透析耗材」成功進入莫國市場後，就有機會輻射至非洲其他周邊國家。

2023年臺非CEO論壇貴賓合影。前排右起：非洲駐台經貿聯合辦事處處長林自強、非洲經貿協會副理事長楊武鉉、史瓦帝尼王國大使館臨時代辦熊威查班傑、外交部大使胡正浩、外貿協會秘書長王熙蒙、南非聯絡辦事處秘書邱春瑩、奈及利亞商務辦事處秘書周玉佩、索馬利蘭代表處秘書沈柏霖、奈及利亞埃基蒂州投資處榮譽主席Omotayo Adeola、奈及利亞工礦農商工總會會長Olusola Obadimu、南非光電工業協會專員De Wet Taljaard。 後排右起阿爾及利亞商Conserverie Du Maghreb、索馬利蘭商Horn Garden、南非資通訊協會C-CIO、象牙海岸商Expand Telecom、史瓦帝尼商Mthlatane、埃及商El Sewedy Electric、盧安達商Chillington Limited Rwanda、阿爾及利亞商Sarl SMTP、莫三比克商Swisslab Group。圖／貿協提供

11月7日的「臺非CEO論壇」主題聚焦非洲在全球供應鏈長鏈-短鏈-多鏈下，非洲的商機、挑戰與市場趨勢，現場共吸引近2百名業者到場參加。論壇中，奈及利亞台商會會長郭文橐表示，看好整體非洲與奈及利亞潛力，值得我商積極開拓深根；阿爾及利亞企業家與工業聯盟副總幹事Amour Rhiad表示，該國內需市場及多元產業持續成長，擁有優秀的貿易區位，歡迎臺灣業者前來建立合作關係；埃及電子業巨擘El Sewedy公司代表分享對於電子消費市場觀察與佈局大非洲市場的策略；史瓦帝尼Mhlatane Group強調史國豐富的農木資源與地利之便，足以成為非洲糧倉與我商進入非洲的關鍵節點之一；其他講師除了來自我國設有大使館、代表處或外貿協會據點的南非、奈及利亞、史瓦帝尼和索馬利蘭外，也邀請到較少與我國業界來往的盧安達、莫三比克和象牙海岸等，共9國商工領袖向業界分享第一手資訊。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，非洲聯盟於今（2023）年正式成為G20峰會的永久成員，擴大參與國際事務管道和聲量。此外在今年的金磚峰會中，除了南非是原本的會員國外，也再加入了埃及和衣索比亞，凸顯非洲將是國際局勢不可或缺的角色。再加上聯合國預估2050年，非洲人口將增長至二十五億，占全球人口四分之一。回顧過去30年，非洲中產階級人數飆升兩倍，現在已超過3億人，佔非洲大陸人口的34%以上，其所夾帶的強大購買力，對各項消費用品，像是汽車、資通訊產品、紡織成衣、食品加工、醫材等需求不斷增加，卡位非洲發展風口正是時候。

更多資訊請參考非洲經貿網（https://africa.taiwantrade.com/）、史瓦帝尼經貿網（https://eswatini.taiwantrade.com/）。