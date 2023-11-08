美財政部公布匯率操縱觀察名單 台灣在列

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國財政部今天在一份半年期報告指出，並未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率情況，但將中國、德國、馬來西亞、新加坡、台灣與越南列入值得關注的觀察名單。

美國財政部今天向國會遞交關於美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策半年期報告。報告評估截至2023年6月的4個季度美國主要貿易夥伴政策，這些貿易夥伴佔美國商品與服務對外貿易的78%。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，全球經濟前景持續面臨俄烏戰爭、中東地緣政治壓力、核心通貨膨脹仍高，以及中國房地產行業壓力可能加深的不確定性。美國財政部會持續對各國貨幣措施保持警戒，也強烈反對美國貿易夥伴人為操縱匯率，以獲得對美國勞工不公平優勢的企圖。

這份報告指出，沒有任何美國主要貿易夥伴操縱其貨幣與美元間的匯率，以阻止有效的國際收支調整或在國際貿易中獲得不公平競爭優勢。但將中國、德國、馬來西亞、新加坡、台灣與越南列入觀察名單，密切關注貨幣措施與整體經濟政策。

和6月的報告相比，瑞士與韓國已不在觀察名單中，但將越南重新納入。

這份報告也重申美國財政部要求中國提高透明度的呼籲。美國財政部指出，中國未能公布外匯干預措施，且其匯率機制的關鍵要點普遍缺乏透明度，讓中國成為主要經濟體中的異類，值得美國財政部密切注意。

美國財政部匯率政策報告的3項檢視標準，分別為對美商品及服務貿易順差逾150億美元；經常帳順差對GDP比率逾3%，或依美國財政部模型估算該經濟體有龐大經常帳缺口；以及淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。