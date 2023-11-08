產業發展署：低碳永續發展 智慧製造應用 全球共識

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為協助產業立足臺灣、放眼國際市場，我國產業需要不斷進步提升，實現低碳化與智慧化發展。經濟部產業發展署11月7日發表為強化疫後經濟、推動一系列產業升級轉型政策至今的成果與案例。現場邀請公協會及產業界代表到場，熱情分享政府政策挹注的實質成效。希望能帶動更多企業投入更多資源，並運用資源加速轉型。

產業發展署連錦漳署長表示，面臨國際淨零碳排趨勢，產業須朝低碳化、智慧化轉型因應。自今（112）年4月起，依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，同步推動協助產業轉型與升級的各項措施，包含設備更新及採購補助、專家輔導、人才培訓等。輔導措施自開辦至今，已協助2,276家業者運用雲端數位、淨零排放相關工具，提升營運效率或改善經營模式。其中，輔導案例如：位於桃園龜山工業區的翔新企業，邀請到龍華科大教授團隊提出診斷建議，預期能夠提升生產良率、改善整體設備效率；璟鋒工業在政策的協助下，實現產線的設備聯網，透過智慧化的輔助裝置，有效提高生產效率。

在補助方面，分為個案補助及以大帶小補助兩種形式，個案補助每案上限500萬元；以大帶小的低碳化補助上限3,000萬元、智慧化補助上限2,000萬元。至今已補助733案、共1,450家企業因政策而獲益。智慧化案例如：聯成精密工業股份有限公司，導入智慧機器人和智慧化生產加工系統，提升產品達交率至98%，並有效提升每月產能500組以上。以大帶小則有如中華汽車和正隆公司等，都是與產業發展署措施合作的典範。

人培再充電部分，運用相關計畫，協助產業透過在職培訓，打開智慧化及低碳化的第一扇門，瞭解產業趨勢，並結合公司需求，進階實務培訓，提升企業員工在職專業能力，邁向智慧化及低碳化轉型。產業發展署至今已培育15,133人次，協助企業提升員工職能及工作效率，留住關鍵人才，進而強化營運韌性。

中華民國工業區廠商聯合總會賴博司理事長表示，面對淨零碳排的國家政策，工業區也面臨很大的挑戰。這次要感謝經濟部與產業發展署看見工業區中小企業的困難，透過疫後特別預算，提供工業區廠商全方位的資源與協助，特別的是這次申請流程比過去簡化，降低很多企業主的困擾；同時透過設備汰舊換新補助，可以直接達到提升效率跟減碳的效果，值得大力推動。

台灣工具機暨零組件工業同業公會戴雲錦副理事長指出，台灣工具機以出口為導向，面對歐美各國即將啟動課徵碳稅，身為國際產業要角的台灣工具機產業，早已布局其中。今年公會推動整機廠以大帶小方式，協助供應鏈構建減碳能力與智慧製造，強化產品高值化。更舉例說明，如永進機械、台灣瀧澤、協易機械率先投入「以大帶小」產業鏈減碳，將減碳模式與產業規範於產業內快速擴散。

中華汽車工業陳清棋協理進一步分享自身經驗，今年響應產發署的低碳化政策，開放楊梅廠區供同業觀摩，同時也帶領11家業者運用政府補助資源，成立「低碳化升級轉型計畫」團隊，減碳累計1.1萬公噸。說明公司鏈結補助資源，帶領供應商響應淨零政策，藉由設備的汰舊換新及製程、設備功能改善，以實現「中華汽車暨供應商ESG淨零碳排宣言」。

正隆公司莊尊輝副總經理說明，正隆串聯20家產業鏈夥伴，打造產業碳數據資料庫，更完成台灣首例工業用紙碳足跡盤查，致力於開創低碳綠能新紙業。透過產發署的計畫支持，投入資源以解決問題，改善設計與製程，帶領整體產業有效達成降低碳排、節省成本之效益，同時促進投資，帶動上下游產業鏈的發展。

連錦漳署長再次強調，產業低碳化與智慧化升級轉型是全球的共識，我國產業具有紮實的根基與能量，應把握此機會進一步向上提升。以上的轉型案例並非一蹴可幾，有賴產學研各方共同努力，才能讓低碳化、智慧化帶領台灣產業拾級而上。產業發展署將持續於未來兩年（113、114年度）開辦各類補助、輔導、人培措施，歡迎有興趣與需求的業者，至經濟部產業競爭力發展中心（https://assist.nat.gov.tw/wSite/mp?mp=2）查詢或洽詢服務專線（0800-000-257）深入了解，一同參與低碳化、智慧化升級轉型。