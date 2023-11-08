圓展斬獲佳績 跨領域6款產品齊獲第32屆台灣精品獎

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全球教育科技與視訊會議領導品牌圓展科技（TWSE: 3669）持續刷新紀錄，六款產品齊獲第32屆台灣精品獎殊榮，其中4K雙鏡頭聲音追蹤攝影機AVer CAM570，獲得評審一致好評，將進一步角逐金質獎最高榮耀。此成績不僅肯定圓展在視訊（Audio）、音訊（Video）和人工智慧（AI）的核心研發價值，更彰顯圓展在教育科技、商業視訊、專業影音、遠距醫療與工業AI等領域的持續創新和卓越表現。

台灣精品獎堪稱台灣產業界的奧斯卡獎，今（2023）年邁入第32屆，共有182家企業320件產品獲此殊榮，其中30件優秀產品入圍金、銀質獎，將於12月由國外專家與國內委員共同進行評選。圓展六款獲獎產品橫跨多個領域，反映圓展多元的產品組合，以及過去10多年來對在地研發及人才培育的持續投入。

CAM570是圓展第一款4K雙鏡頭聲音追蹤攝影機，擁有獨家動態偵測（Dynamic Detection）與智慧畫廊（Smart Gallery）等AI功能，打造身臨其境的遠距協作體驗。視訊會議系統VB350配備升級版聲音追蹤模式與噪音隔絕技術，提供使用者專業視訊會議新體驗。圓展全新實物攝影機A30，可一機兩用作為視訊鏡頭或拍攝教材，滿足多元使用情境需求。PTZ視訊攝影機PTZ310UNV2以無可比擬的影像品質和串流能力，廣泛應用直錄播等各行各業。專為醫療領域研發的醫療級PTZ攝影機MD120UI可遠端監護病患，減輕醫護人員負擔，深受醫療院所喜愛。

在市場初露頭角的AI咖啡生豆嚴選機CS One，是圓展全新子品牌avercasso推出的第一款設備，將AI技術融入咖啡領域，透過尖端AI影像處理技術，嚴格篩選高品質咖啡生豆，大幅降低業界傳統人工挑豆耗時費力的困擾。這一跨領域的代表作，期望為市場帶來全新的咖啡創新價值。

圓展多項產品獲獎，除充分展現該公司產品優勢與研發量能，也呼應台灣精品以創新為生活帶來改變的核心精神。台灣精品獎成立於西元1993年，由百餘位各領域位專家歷經3個月嚴選出來的世界級的產品，分別從研發、設計、品質、行銷等各面向進行全方位評選。獲獎精品不僅代表臺灣產業優質形象，還能夠參與台灣精品所舉辦的海內外活動，增加品牌曝光的機會。