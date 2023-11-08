美智庫：中國投資海外港口 物流影響不容忽視

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美國智庫外交關係協會最新報告指出，中國近年大舉投資海外港口，兼具商業與軍事考量。比起建設海軍基地，中方握有連結緊密的港口股權，等同掌握全球物流命脈，更不容忽視。

外交關係協會（CFR）互動地圖呈現101座中方擁有、建設或營運的海外港口持股狀態，並評估能否讓中國海軍艦艇停靠。中國經營或持股的港口足跡遍及各大洲，僅南極洲沒有；截至9月底，92座港口正常使用，其中10座中方持有多數股權的港口具潛在軍事用途。

報告寫道，中國擁有的海外海軍基地有限，還稱不上全球海軍強國。但中國已成為首屈一指的商業強國，在支撐全球物流的國際航道與商業港口上掌握強大的地緣經濟影響力。

中國約95%的國際貿易途經海路，截至今年9月，中國與66個國家和地區簽署70份雙邊和區域海運協定，航線與服務網絡涵蓋全球各主要國家和地區。

中國2017年在非洲國家吉布地設立首個駐外軍事保障基地後，西方國家日益關切中國是否在其他地方建設海軍基地。

報告指出，西方嚴密檢視可能意味建設海軍基地並非北京在全球投射力量的有效方式，重點反而是中國大舉投資世界上連結最緊密的繁忙港口，對全球貿易供應鏈深具影響力。中國面對西方的真正優勢不必然是建造更新、更大的海軍基地，而是藉投資、經營海外港口掌握全球物流命脈。

彙整並分析港口資料的CFR研究員劉宗媛表示，中國享有如此有利的貿易地位，源於2013年提出的「一帶一路」基礎建設計畫，和以經濟利益、市場准入為誘因的「21世紀海上絲綢之路」。

劉宗媛研究發現，美國將難以趕上中國在保全海上航線與商業港口方面取得的重大進展。

研究除列出中國海外港口股權比例與類別，評估其商業潛力，也從水深、泊位長度等物理限制及建設規格評估港口的軍用潛力。

劉宗媛強調，可行性與投資港口的潛在政治考量，終將影響中國選擇哪些港口供海軍使用的決定。舉例而言，中國投資逾1億美元（約新台幣32.2億元）的洛杉磯港在物理上有潛力供中國軍艦停靠，但考量當前地緣政治緊張關係，美國不可能允許中國軍艦停靠自家港口。