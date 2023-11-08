國際油價重挫4％ 創3個月新低價位

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國貿易數據疲軟，使市場對於全球經濟前景的擔憂升溫，復以聯準會升息循環是否已告終仍是未知數、美國能源情報署下調未來油價預期，多項因素使能源需求前景承壓，國際油價7日重挫，收盤跌逾4％，創逾三個月來新低價格。

中國海關總署7日公布數據顯示，10月進出口年減2.5％，其中，出口年減6.4％，來到2,748.3億美元，跌幅大於市場預期的衰退3.5％，已為連續第六個月走下坡，凸顯經濟復甦窒礙難行。

除中國外，全球主要經濟體進入第四季後皆出現明顯疲軟態勢，例如美國非農就業轉冷、失業率上升至近兩年高點、10月ISM製造業PMI驟降、非製造業PMI降至五個月新低；歐元區三季GDP陷入萎縮、10月PMI降至近三年最低，諸多數據使前景蒙上陰影，投資人因而擔憂原油需求受到影響。

同日，兩位聯準會官員的表態偏鷹，使美元走強，對油價構成不利因素。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）指出，現在宣布戰勝通膨仍為時過早，他擔心通膨可能會再次升溫，相較於貨幣政策實施不夠緊縮，貨幣政策過度收緊反倒更好。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）則表示，儘管自9月以來，美債殖利率飆升導致金融狀況趨緊，但她仍然認為聯準會需要進一步升息以遏制通膨。

於此同時，美國能源情報署（EIA）下調了未來油價的預測，預估2023年布蘭特原油價格為每桶83.99美元，此前預計為84.09美元，而2024年布油價格料為每桶93.24美元，此前預計則是94.91美元。

種種因素拖累國際油價創三個多月新低，抹去了以巴衝突以來的全部漲幅。紐約商品交易所西德州中級原油（WTI）12月交割價重挫3.45美元，來到每桶77.37美元。倫敦北海布蘭特原油1月交割價大跌3.57美元，來到每桶81.61美元。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC＋）將於11月26日召開部長級會議，料將維持目前的「避險路線」。相較於西方國家擔憂油價過高，沙烏地阿拉伯仍更聚焦能源轉型打擊西方石油消費的現況，並且關注油價跌破每桶85美元的風險，該國於周日證實，會將額外自願減產措施延續至年底，反映出該國對2024年經濟下行風險的擔憂，沙國發表聲明後，俄羅斯也宣布將繼續自願削減原油和石油產品出口量，同樣將持續至今年底。