11／8盤前》Q3雙率大躍進 這檔散熱廠吸睛

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台股今（11/8）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.英特爾「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」7日於台北登場，由執行長Pat Gelsinger（季辛格）揭幕，分享英特爾AI發展藍圖。季辛格強調，矽經濟（Siliconomy）相關設備在過去五年已經成長5倍，未來十年更會成長15倍，從客戶端、終端裝置到網路和雲端，英特爾致力使AI無所不在。

英特爾全力推生AI PC，未來將成為PC逆轉勝的重要關鍵。法人指出，包括宏碁、華碩、廣達、緯穎及英業達等相關供應鏈可望受惠。

2.統計到7日為止，已公布第三季財報有365家，其中170家第三季EPS創三個季度以上新高；台光電、華泰、漢平、聚陽、全漢、光寶科、啟碁、福興、亞弘電、凡甲、達方、智易、崑鼎、台航等14檔，更創60～104個季度新高。台光電創104個季度、即26年來單季新高。

另篩選第三季EPS創三個季度以上新高的個股中，昨日三大法人買超千張以上有華泰、群光、東和鋼鐵、美律、創見、台化、愛普*、全新、聯茂、漢平、誠美材及臻鼎-KY等12檔，買超1,150～3,005張。

3.散熱大廠雙鴻（3324）公布第三季財報，在毛利率、營益率大躍進之下，第三季稅後純益4.92億元，季增105.78％、年增20.6％，一季賺逾半個股本，達5.71元，締造單季獲利新高紀錄，累計前三季EPS亦突破1個股本，達11.71元。

4.第三方支付龍頭綠界科技（6763）7日公告第三季財務報告。第三季營收3.88億元，年增3.4％，單季稅後淨利1.01億元，年增8.68％，每股稅後純益5.53元。綠界同時公告上半年盈餘分配案，每股擬配發現金股利9.1元。

綠界前三季營收為11.45億元，年增5.2％，稅後純益為2.88億元，年增12.5％，前三季每股稅後純益為15.77元，優於去年同期的14.77元。

5.中國公布10月出口數據，降幅持續擴大引發市場擔憂，值此之際，多位聯準會官員發表談話，市場重新評估貨幣政策前景，美債殖利率下挫，華爾街股市7日開低走高，早盤時段，道瓊工業指數跌幅一度擴大至69點，隨後抹去跌幅，並將漲勢維持至收盤，與標普500指數齊漲7個交易日。

道瓊工業指數小漲56.74點，或0.17％，收34,152.60點；標準普爾指數上漲12.40點，或0.28％，收4,378.38點；那斯達克指數勁揚121.08點，或0.90％，收13,639.86點；費城半導體指數上揚26.569點，或0.77％，收3,471.462點。

6.群聯執行長潘健成7日在法說會中宣布，由於快閃記憶體（NAND）原廠產能限縮，NAND供應有限，時序進入第四季後，該公司部份產品已出現供貨吃緊現象，群聯擬預付貨款給NAND供應商，以確保供貨穩定。

根據研調機構預估，NAND市場將可能於2024年發生供給短缺，且整體NAND營收於2024年將可能反轉並走升，群聯持續拓展高階應用及加值設計服務客戶群合作，預期營業規模可隨市場反轉擴大。

7.環球晶受惠轉投資世創（Siltronic）股價上升挹注，帶動第三季稅後純益達55.4億元，稅後純益率31.9％、每股稅後純益（EPS）達12.73元，雙雙刷新歷年同期最佳數字。

展望第四季，董事長徐秀蘭指出，第四季營運會比第三季稍弱，雖然環球晶的客戶，營運已越來越好，但不見得需要更多的矽晶圓，因為他們手上已有矽晶圓庫存。（中性看待）

8.亞力（1514）受惠台電強韌電網計畫及半導體業建廠等專案拉貨，第三季、前三季獲利、10月及前十月營收全面改寫同期新高，第三季EPS為0.66元，前三季EPS達1.90元。

亞力表示，在手訂單百億元，訂單能見度至少三年，年底客戶忙結案，第四季銷售有機會超過第三季。

9.受惠陽明（2609）高額股利挹注，大股東台航（2617）、台驊（2636）獲利進補，第三季財報傲視同業。散裝航商台航第三季稅後純益11.05億元，包括陽明股息7.46億元，處分一艘散裝輪及汰換台華輪利益合計貢獻2.64億元，每股賺2.65元；累計前三季稅後純益14.14億元，每股賺3.39元。

10.升息、疫後消費力爆棚及資本市場相對穩定，讓金控獲利亦逐季回神，7日已公布10月獲利的三家金控，前十月累積獲利都較去年同期成長約2成～4成，其中玉山金控年成長逾4成，前十月稅後淨利達180.2億元，創同期新高紀錄。

11.繼度過史上最強淡季後，汽車零件廠第四季再報佳音！隨北美最大產險公司State Farm從10月中起擴大採用AM（售後市場）汽車零件賠付，適用範圍從原先兩個州擴大至全美50州，採購產品從保險桿、車燈擴及至板金、風扇馬達等多數AM零件下，國內AM汽車零件族群喜迎新一波業績衝鋒潮。

包括堤維西（1522）、耿鼎（1524）、謚源（2235）、帝寶（6505）等業者，第四季傳統旺季營運成長可期，龍頭東陽（1319）業績更是應聲走高，10月營收21.26億元、年增18.53％，創同期次高，累計前十月營收194.29億元、年增9.38％，則創六年來同期新高。

12.信驊剛退居股后，多頭派外資旋即送暖，摩根大通證券指出，隨英特爾、超微（AMD）上調近期伺服器展望，預料信驊將有回補庫存需求，維持「優於大盤」投資評等，推測合理股價3,000元，大和資本也將股價預期升至2,945元，股王寶座爭奪戰應暫時不會落幕。

13.緯穎7日舉行法說，財務長陳昌偉指出，包括ASIC、GPU或加速卡等AI伺服器產品，於第三季及今年前三季累計營收比重已占整體營收10％以上，在產業及客戶需求明顯成長下，緯穎對第四季及明年動能樂觀看待。

14.緯創軟體7日公告第三季稅後純益1.63億元，每股稅後純益（EPS）2.29元，優於去年同期2.17元。累計前三季稅後純益4.18億元，累計EPS 6.13元，包括營收、稅後純益及EPS均創歷史新高。

15.加權指數連三天急漲與新台幣走貶，造成台股7日盤中觀望，但內資選前宣示意味濃，在台積電領頭、多檔電金傳權值股神龍擺尾，助攻台股尾盤夾176億元大量急拉30點，收上全場最高16,684點並強取半年線，四個交易日內搶下月、季、半年線「強度三關」。

16.大亞（1609）、華榮（1608）及億泰（1616）等線纜廠都因台電強韌電網計畫而受益，第三季及前三季都獲利。大亞第三季配發股票股利而膨脹股本，EPS仍有0.23元，前三季攀升至3.53元，締造歷史新高。華榮前三季EPS達1.54元；億泰前三季EPS為0.60元。

此外，華新（1605）儘管受歐美不銹鋼需求不如預期拖累，還好電線電纜事業因台電強韌電網計畫而受益，10月合併營收152.24億元、年增8.35％，前十月合併營收1,617.44億元、年增7.48％，雙雙創同期新高。

17.德國政府7日核准博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）入股台積電位在德國德勒斯登（Dresden）的廠房，希望鞏固德國半導體供應鏈，避免德國汽車業及其他重大產業受到地緣政治動盪威脅。

18.勤凱科技（4760）公告第三季財報，稅後純益約3,615萬元、年增92.6％，每股稅後純益（EPS）1.2元，受惠於2023年客戶拉貨較為積極，前三季每股純益3.23元，已超越2022年全年，營運表現明顯復甦。公司表示，近期需求能見度不高，特別是國外長假效應，因此謹慎看待第四季營運。（中性看待）

19.創見（2451）董事會通過第三季合併財務報表，第三季合併營收27.3億元，季增10.4％。營業利益5.72億元，季增92.4％，稅後純益8.27億元，成長107％，每股稅後純益（EPS）為1.93元，寫近五季營運高點。

20.氣動元件廠亞德客-KY（1590）自結10月及前十月合併營收，不論以人民幣或新台幣計價均改寫同期新高。亞德客展現旺盛企圖心，喊出未來三～五年在大陸氣動元件市占率增加至30％的目標。法人樂觀，亞德客今年合併營收上看290億元、EPS超越2021年的33.67元，均有望創史上新高。

21.伺服器導軌廠川湖（2059）召開線上法說會，調高第四季營運展望至季增雙位數，且由於生成式AI帶動GPU的需求不可逆，川湖的伺服器導軌在傳統型、GPU以及ASIC等各類AI應用上展望均正向，因此正面看待明、後年營運。

22.達爾膚（6523）受惠規模經濟效應及費用控管得宜，第三季稅後純益達1.27億元，續創同期新高，EPS達2.82元。董事會決議第三季配發現金股息、資本公積每股各2元，合計每股共4元現金股息。達爾膚前三季營業利益3.38億元、年增34％，稅後純益3.12億元、年增27％，EPS達6.93元。

23.亨泰光（6747）受疫情政策影響出貨，前三季稅後純益1.83億元、年減25％，EPS為7.57元。預期在積極布局近視防控隱形眼鏡和角膜塑型片（OK鏡）在大中華地區以外的外銷動能下，營運將可逐步加溫。

24.富邦媒（8454）公告第三季財報，第三季合併營收為250.7億元，寫下同期歷史新高，每股稅後純益（EPS）為3.12元，前三季每股稅後純益10.32元，每股賺逾一股本。展望第四季，受惠於雙11及節慶消費季節到來，傳統旺季效應可期。

25.看好生成式AI將為PC產業帶來下一波大好機會之際，宏碁董事長暨執行長陳俊聖7日表示，目前PC市況已逐步回歸正常的季節性走勢，但不論是供應鏈、系統廠還是代理、通路端，在高利率的影響下，大家都希望把庫存再往下降，「壓庫存」成為現階段產業共識。

26.中鋼因應全球低碳大趨勢，攜手鋼鐵下游產業共同減碳，生產符合碳中和宣告的鋼材與下游產品，近日中鋼產出首批150公噸線材，已通過BSI英國標準協會第三方查證，並交付下游廠商晉禾加工成六角螺絲，完成後將是台灣首批符合碳中和的綠色鋼製品。

27.塑膠射出大廠台翰（1336）公布第三季財報，第三季合併營收6.18億元，季增8％，受惠旗下塑膠射出成型業務動能穩定成長，加上美元升值創造匯兌利益貢獻，挹注第三季稅後純益3,800萬元，季增46.96％，寫四季新高紀錄，前三季每股稅後純益（EPS）1.04元。

28.統計上市櫃公司10月合併營收較去年同期及較9月合併營收同步呈現成長的且法人卡位布局的有玉山金、美律、台灣高鐵、聯茂、宏捷科、穩懋、晶豪科、東洋、亞力、群聯、邁達特、昇佳電子、集盛、晶碩、神基、鈺太等。

29.華宏新技（8240）7日舉行董事會，選出新任董座，由現任華立董事長張尊賢接任，宣告張瑞欽正式交棒給張尊賢。華宏也公告第三季財報，由於產品結構變化，單季毛利率提升到16％，稅後純益約7,500萬元、季減27.18％，每股稅後純益（EPS）0.6元，累計2023年前三季EPS約1.69元。。

30.物價上揚，財政部將調高2024年綜合所得稅免稅額、扣除額和課稅級距，2025年5月申報時即可有感減稅，包括免稅額提高5千元至9.7萬元、標準扣除額調高7千元至13.1萬元，薪資所得特別扣除額提高1.1萬元至21.8萬元。

課稅級距部分，原綜合所得淨額56萬元以下適用5％稅率，拉高3萬為59萬元，適用12％級距上限拉高7萬至133萬元，20％級距上限拉高14萬至266萬元，30％級距上限498萬元、拉高26萬元，498萬1元以上稅率40％。

31.儘管中美科技戰延燒，第六屆進博會仍有多家歐美半導體科技大廠進駐參展，尋求在法規政策允許的前提下，以主打非尖端領域商品和服務方案，繼續拓展中國市場業務。其中，近期遭到大陸官方網路安全審查的美光科技（Micron）首次參展，格外受到矚目。近期該公司動作頻頻，力求重振當地業務。

32.任天堂7日公布會計年度上半年（4到9月）營收達7,962.4億日圓（約52.9億美元），是2017年Switch上市以來最高紀錄，證明任天堂持續靠強檔遊戲及主題電影刺激買氣。任天堂因此調升全年度財測。

33.外媒引述消息人士報導，英特爾可望拿下價值數十億美元的美國國防晶片合約，經費將來自拜登內閣去年通過、規模530億美元的《晶片法案》，目的在降低美國軍方對東亞晶片的依賴。

34.受惠於日圓走疲與零售、食品等「非資源事業」表現亮眼拉抬，「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資的日本五大商社全數上修本財年（2023年4月～2024年3月）淨利預測，合計上修約1,600億日圓。

35.長榮航空7日公布第三季財報，第三季稅後純益59.57億元與第二季持平，但還是年增3.81倍，每股稅後純益（EPS）為1.1元，財報不如預期，不過前三季稅後純益163.96億元，已提前刷新2010年當年所創下歷史紀錄。

此外，長榮航空再度寫下我國民航史上單筆最大的飛機採購案！長榮航空董事會7日宣布，斥資101億美元向法國空中巴士採購33架空巴士飛機，以當日新台幣兌美元32.197元計算，折合新台幣約3,251.89億元。

36.資通與視聽產品今年可望創新高峰，成為出口最大亮點。財政部統計處處長蔡美娜7日指出，資通與視聽產品前十月出口值639億美元，距去年全年647億美元的歷史新高僅一步之遙，預期11月可提前刷新紀錄。

蔡美娜表示，10月或前十月各類貨品出口表現，只有資通與視聽產品一枝獨秀，在科技新品上市效應，加上人工智慧（AI）及雲端服務推動下，10月資通與視聽產品出口值90.02億元，寫下歷年單月次高水準。

37.中國人民銀行7日公布，截至10月末，大陸外匯存底規模3兆1,012億美元，較上月減138億美元，連續三個月下降，但降幅較9月大幅收窄。另外，人行10月繼續大買黃金74萬盎司，累計黃金儲備達7,120萬盎司，已連12個月增加。

38.讓薪水增幅超越通膨率。繼公股銀行預告加薪，民營銀行也跟進，永豐銀行董事長曹為實7日宣布，明年銀行全體員工調薪5％，幅度高於軍公教、及公股銀的4％，加薪主要考量通膨、軍公教加薪幅度與員工表現，希望凝聚員工的向心力及增加員工退休福利保障。

39.王座國際（2751）受惠展店效益與雙十連假帶動聚餐，10月與前十月累計營收雙創同期新高。

40.豐藝7日公布第三季簡式財報，受惠於NB/PC產業需求增加、AI應用銷售成長及庫存去化快速，第三季合併營收83.64億元，年增40.30％，合併營業利益3.74億元，年增173.42％，因新台幣貶值貢獻業外的匯兌收益，第三季合併本期淨利4.36億元，年增99.84％，每股稅後純益（EPS）1.9元，單季獲利寫下歷史新高紀錄，也逼近上半年EPS為1.93元的規模。

41.耀登科技（3138）公布第三季財報，前三季每股稅後純益3.56元，年增5.01％，耀登今年第三季因天線產品出貨暢旺，成為營收季增兩成的重要關鍵；耀登指出，消費型天線產品仍維持強勁成長動能，出給美國電信商的15G毫米波天線模組已完成驗收，並已與客戶進行新案開發，代理設備穩健出貨。整體而言，第四季營收獲利，預期將維持第三季水準。

42.中華汽車（2204）受惠MG品牌新車產銷持續成長、各項轉投資收益同步攀升，再加上防疫險迴轉利益挹注，第三季稅後純益13.44億元，衝上近20年同期新高，累計前三季稅後純益43.7億元，每股純益8.01元，亦創近19年同期新高。裕日車（2227）也受惠新款國產車X-Trail上市，第三季稅後純益達9.34億元，年增29.18％，更較上季大增6.24倍。

43.勤美（1532）公布第三季財報，單季合併營收54.49億元，年增55.5％，EPS為1.02元，高於2022年同期的0.52元；前三季合併營收129.82億元、年增16.8％，EPS達1.81元，高於2022年同期的1.69元。

B.利空因子：

1.財政部7日發布10月海關進出口統計，出口381.1億美元，年減4.5％，略低於預期且由紅翻黑。其中，對陸港出口連續15個月下跌，是史上第二長下滑周期。財政部預估，第四季出口是「黎明將至」，11月、12月將連兩紅。

2.儘管汽車出口成為今年大陸外貿的亮點，但10月大陸出口年減6.4％，降幅較上月擴大，且遠遜於市場預期，考量年底歐美消費旺季，大陸出口卻呈現冷淡，表明大陸經濟增長依然面臨困難，尤其要靠出口彌補內需，許多部分未能操之在我。

3.主計總處7日公布消費者物價（CPI）指出，由於颱風豪雨推升蔬果價格，10月通膨率升至3.05％，創近九個月最高，惟不含蔬果的核心物價變化不大，通膨壓力並未升高。

此外，迄今以巴衝突對物價的影響有限，研判11月通膨率將回降至3％以下，物價壓力可望減輕。

4.受全球利率攀升及國際戰事拖累，大陸出口連六月下降。海關最新資料顯示，以美元計，10月大陸出口年減6.4％，降幅較9月擴大且遠遜於市場預期的年減3.5％，但汽車出口保持強勢。10月進口受內需帶動，意外由9月年減6.2％轉正至年增3.0％。

5.證交法「藏鏡人條款」預計2024年5月10日上路，持股申報門檻從10％降為5％，金管會草案預告時僅三大政府基金可豁免申報，股市投資大戶的壽險業，透過金融總會白皮書極力爭取兩日內申報，改為45日內申報，以免出現散戶跟單潮。金管會回應，會綜整外界意見一併考量，目前尚未定案。

6.以巴衝突地緣政治風險升溫、大陸十一長假干擾，台塑四寶10月營收悉數下滑，合計營收1,331.24億元，月減5％、年減7.5％，其中台塑化受油價下跌影響，10月營收月減7.7％；台化月減2.7％，南亞、台塑分別月減1.9％、1.7％。

7.ETF投資熱、一年規模增逾1兆元，金管會提五大警示。即不需要固定現金流量者，未必要買高股息ETF；高配息頻率ETF代表交易及配息成本也高；訴求ESG或成長潛力的ETF不太適合短期、單筆投資；期貨、槓桿或反向型ETF是策略性投資，盈虧風險極大；ETF有市價與淨值兩價格，要小心折價風險。

8.驅動IC龍頭廠聯詠7日召開法說，受惠存貨跌價損失回沖、營運成本降低及匯兌加持，第三季毛利率42.25％、季增約0.5個百分點，單季EPS 10.46元，前三季EPS達29.56元。副董事長暨總經理王守仁指出，第四季整體營收預計介於261億～271億元之間，微幅季減，然手機迎來復甦，PC／NB也有小量急單挹注，但TV則迎來傳統淡季。（中性看待）

9.世界先進7日舉行法說會並公布第三季財報，第三季毛利率降至26.5％，已創下逾十年新低，估計第四季毛利率續滑至22％至24％之間，只剩去年毛利率的一半；總經理尉濟時展望第四季，仍持審慎保守態度，預估單季晶圓出貨量季減8～100％，市場推估第四季營收將較第三季略下滑，獲利也有顯著壓力。

10.以巴衝突催化通膨疑慮，油價、石化走勢引關注。台塑化表示，以巴衝突仍限縮在加薩走廊，油價逐步回跌至戰爭起漲點。年底前拉丁美洲圭亞那及巴西外海油田上線，供給增加，且北半球冬季聖嬰現象，歐洲及東北亞取暖用油需求低迷，使油價上檔承壓。不過，沙烏地阿拉伯自願每日減產100萬桶措施延至年底，以色列可能難以快速結束戰爭，提供油價下檔支撐。

台塑四寶認為，以巴衝突、大陸十一長假後巿況沒有改善，壓抑石化需求力道，惟多數產品跌幅超過原油和輕油，部分更已低於成本線，預期下跌空間有限。南亞、台化估11月營收走堅小漲，第四季較第三季增長。近期大陸資金放水能否有效，年底節前補庫存是否發酵，是觀察重點。（中性看待）

11.在全球主要央行相繼暗示通膨已獲控制，並開始停止升息之際，澳洲央行卻因為通膨頑強難降，被迫在連續四個月按兵不動後，7日再度恢復緊縮貨幣政策，將現金利率提高1碼到4.35％，達12年新高水位。

12.被視為聯準會（Fed）新鷹王的明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）日前接受媒體專訪時指出，他寧可Fed過度緊縮貨幣政策，也不要因為做的太少，導致通膨無法回到2％目標。卡什卡利今年在聯邦公開市場委員會 （FOMC）擁有投票權。

13.沙烏地阿拉伯國家石油公司Saudi Aramco在7日公布第三季淨利年跌23％，主要受油價和銷售量雙雙下跌拖累。

14.共享辦公室服務業者WeWork6日依據《破產法》第11章於美國紐澤西州聲請破產保護，顯示該公司即便有金主日本軟銀集團在背後撐腰，但依然無法度過高層不當決策、租賃過於昂貴與商辦需求下滑的嚴峻考驗。

15.歐美銀行業再掀裁員潮。外媒引述內情人士表示，正在執行重整計畫的花旗集團考慮至少裁員10％，可能成為華爾街多年來最大規模的裁員行動之一。另瑞銀（UBS）收購瑞士信貸（Credit Suisse）造成人事成本暴增，瑞銀本月將啟動新一輪裁員計畫。

16.管顧巨頭貝恩諮詢（Bain & Company）最新研究指出，因經濟衰退承壓，疫後復甦無助提起大陸消費者對今年「雙11」的熱情，不打算增加購物的消費者比例反逆向達新高77％，陸電商必須繼續憑藉直播等娛樂創新扭轉消費頹勢。

貝恩諮詢網站7日發表報告，近三年均調查約3,000名大陸消費者，去年已高達76％受訪者表達不願在「雙11」增加消費，今年該比例再較去年上升，反映出經濟低迷對民間消費的嚴重制約，挑戰較疫情籠罩時更甚。

17.受惠於手機新機上市，以及返校需求所帶動的資訊商品採購潮，聯強第三季營收來到982億元，季增3％。毛利率、營業淨利率均優於去年同期。第三季稅後淨利17.0億元，年減8成，每股稅後純益1.02元。第三季獲利較去年大減，主要因終端消費不景氣，升息增加費用及去年認列投資收益等影響。

18.ABF族群股價回檔雖久，但外資並未看到復甦跡象，摩根士丹利證券指出，PC用ABF第四季補貨暫時停滯，ABF價格不僅短期壓力未除，考量目前報價還高於疫情前1成以上，以及供過於求延續到2025年，恐有進一步砍價空間，揮刀下修南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）股價預期。

19.半導體封測廠力成（6239）公布10月營收為60.86億元，較上月小幅增加1.54％，但低於7、8月，大致符合該公司先前對第四季本業營運仍保守的預期，力成預期，2023年第四季到2024年第一季底產業可望落底，2024年下半年才可見到市況顯著回升。

20.全球通膨、消費力下行，加上缺工與疫後全球手搖茶飲市場競爭激烈，影響六角（2732）與聯發國際（2756）第三季營收獲利成長動能。