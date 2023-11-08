1108群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.聯準會鴿過頭急踩煞車!有用嗎?

2.用美債拍賣結果來看風向!

 明尼阿波利斯聯邦銀行行長NeelKashkari表示:聯儲會決策者尚未在對抗通膨方面贏得勝利，如果有必要，將考慮進一步收緊政策。芝加哥聯邦銀行行長AustanGoolsbee:表示通膨是首要目標，不會預先判斷利率。聯準會可以繼續走他所謂的軟著陸「黃金之路」。

 聯準會理事ChristopherWaller美國物價可能不會回落至新冠疫情之前的水平。聯準會對即時經濟數據的需求正在增加。如果聯邦政府停擺，我們將無法取得任何數據。聯準會負責監管的副主席、理事MichaelBarr：聯準會仍致力於抑制通膨。以確保將通膨率降至2%。

 聯準會理事鮑曼：我已經支持聯準會按兵不動。如果對抗高通膨所取得的進展陷入停滯，將支持繼續升息。美債殖利率上升已經產生一定程度上的緊縮。自9月以來，金融條件已收緊。將密切關注後續發布的美國經濟數據。最新的就業報告「顯示勞動市場就業成長穩健」。

 本週財政部發債11/08三年期公債480億美元投標倍數:2.67前值:2.56間接投標接受額:64.6%前值:56.0%11/09十年期公債400億美元11/10三十年期公債240億美元

 美國9月份貿易逆差的擴大幅度超預期，反映出美國對外國商品需求具有韌性。美國商務部周二公佈的數據顯示，商品和服務貿易逆差環比擴大4.9%，至615億美元。進口額成長2.7%，出口額成長2.2%。彭博調查的經濟學家對逆差的預估中值為598億美元。

 Fed信貸調查報告關於企業貸款，總體而言，調查受訪者表示，第三季各種規模的企業對商業和工業貸款的標準更加嚴格，需求疲軟。此外，銀行報告稱，所有商業房地產貸款類別的標準更加嚴格，需求疲軟。

 家庭貸款，除政府住房抵押貸款外，所有類別的住宅房地產貸款的標準均收緊，其標準基本上保持不變。同時所有住宅房地產貸款類別的需求均減弱。房屋淨值信貸額度的標準更加嚴格，需求疲軟。此外，據報道，信用卡、汽車和其他消費貸款的標準收緊，整體需求減弱。

 中國10月份貿易數據展現了喜憂參半的經濟前景，進口意外成長，但全球對中國商品的需求卻難以持續復甦。10月份進口同比成長3%，為八個月來首次成長，而普遍預期為下滑。出口同比下降6.4%，降幅大於預期。貿易順差為565.3億美元。

 這些數據凸顯出2023年最後三個月中經濟復甦的脆弱性。進口成長表明國內需求可能正在回升，但出口下降令人大失所望，這個時期的比較基數本應對數據更加有利：2022年同期疫情和相關防控措施干擾了物流和生產。

 此外，1至10月，中國對美國出口年比下降15.4%，中國自美國進口年比下降5.8%。國際需求不振、美中關係不佳的傷害可能更大，中國外貿好轉可能要等明年三月之後。IMF將中國2024年成長預測從4.2%上調至4.6%；將中國2023年經濟成長預期從5%上調至5.4%。

 中國經濟可望實現政府2023年的成長目標，反映新冠疫情後的強勁復甦，相較於10月的預測，目前2023年和2024年的GDP預測值均上調了0.4個百分點，原因是第三季的成長表現強於預期以及最近發布的政策。隨著產出缺口持續縮小，預計2024年底，核心通膨將升至2.1%。

 澳大利亞央行現金利率目標上調25個基點至4.35%在澳大利亞央行周二政策會議後發表的聲明中，行長MicheleBullock表示：是否需要進一步收緊貨幣政策，以確保通膨率在合理時間內回到目標水平，將取決於數據和對風險的不斷評估。

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