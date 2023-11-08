美股收高 法人：台股量能不足估震盪盤堅

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美股收高，台股7日上漲近36點收在約16685點，重返半年線收復所有均線，外資淨多單持續加碼。法人表示，台股短線量能不足，預估震盪盤堅格局。

市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）升息循環告一段落，美國公債殖利率自16年高點回落，國際油價下滑，美國股市收高。道瓊工業指數漲56.74點或0.17%，收34152.60點，標準普爾指數上漲12.40點或0.28%，收4378.38點。

科技股為主的那斯達克指數勁揚121.08點或0.90%，收13639.86點，費城半導體指數上揚26.569點或0.77%，收3471.462點。

台股7日收漲35.59點，收在16684.95點，重返半年線約16680點之上，成交值新台幣2163.92億元，加計盤後2219.43億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超34.51億元，其中自營商買超3.58億元，投信買超13.03億元，外資及陸資買超17.9億元。

在台指期淨部位，三大法人7日淨多單增加2358口至9337口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2270口至7942口。

本土期貨法人指出，台股7日再以紅K棒向上墊高，收復所有均線，不過量能減少至2200億元左右，短線上攻動能不足，預估台股震盪盤堅格局。

德國市場競爭監管當局7日宣布，批准德國企業博世（Bosch）和英飛凌（Infineon）及荷蘭公司恩智浦（NXP）入股台積電在德國城市德勒斯登新建的半導體工廠。

股王世芯-KY在外資持續買超推升下，7日股價登上3000元關卡，續創新天價；聯發科及台積電也分別攀高至888及555元，同創波段高點。

半導體矽晶圓廠環球晶第3季稅後淨利55.38億元，創同期新高，每股純益12.73元。環球晶表示，客戶第2季存貨週轉天數微幅縮短，顯示庫存水位逐步修正。

雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎7日表示，第3季及前3季的人工智慧（AI）伺服器營收占比已突破10%，看好AI伺服器前景，今年第4季和明年需求成長樂觀。

台塑四寶10月營收受以色列與哈瑪斯（Hamas）衝突、市場需求不振等因素影響，4大公司10月營收月減5%、年減7.5%，合計1331.24億元，前10月營收共約1.26兆元、年減19.6%。