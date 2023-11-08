《產業》基辛格：英特爾雙軌並進 兼容並蓄拚重返榮耀

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【時報記者林資傑台北報導】英特爾（Intel）透過IDM 2.0策略分割製造部門及設計部門，拓展晶圓代工服務（IFS）業務，執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，除透過重拾過往作為發揮應有優勢，並結合以客戶為中心的服務導向、成為讓客戶能依賴的晶圓廠，藉由兼容並蓄力拚重返榮耀。

基辛格先前受訪時坦言，認為英特爾過去犯下三大錯誤，包括未成功發展智慧手機晶片業務、取消早期AI取向的繪圖晶片（GPU）研發、未聚焦興建大型晶圓代工廠。對於發展IDM 2.0策略應記取什麼教訓改變作為，基辛格7日接受媒體聯訪時做出回應。

基辛格指出，英特爾過去提出一些眾所皆知、鞏固技術領導地位的前瞻措施，但在他重返英特爾時已不再做這些事。因此，選擇重拾創辦人暨首任執行長葛洛夫（Andy Grove）的「葛洛夫文化」，重新進行過去曾非常擅長的事，作為重塑英特爾文化的一部分。

同時，若想成為優秀的晶圓代工廠，必須建立以客戶為中心的服務導向，讓客戶的產品得以成功。基辛格坦言，英特爾因長期以業界領導廠商自居，從來都不是客戶服務導向，因此在爭取晶圓代工訂單時，有時可能讓客戶感覺有些傲慢、要求太高。

因此，基辛格認為必須兼具多元性及包容性，除透過「葛洛夫文化」重拾過往重視紀律及技術發展的企業文化，同時結合服務導向的思維，藉此發揮原有優勢、且能站在客戶角度思考、協助客戶成功，成為讓客戶真正能依賴的晶圓廠，是他致力推動的發展方向。

基辛格指出，先前他提出IDM 2.0策略、宣示要在4年5節點計畫時，許多人認為要在4年完成需8～10年的節點製程創新「太瘋狂」。如今2年半過去，英特爾已步入正軌、均按藍圖規畫進度推展，並將成功爭取採用Arm架構的客戶代工訂單。

同時，英特爾在實現製程技術推進方面做得不錯，過去2年半只有1次未如期推出產品，其他都如期甚至提前推出。基辛格表示，透過重建核心紀律，英特爾正順利重回讓客戶有信心相信「承諾就能實現」的狀態，目前已有很大進展，也開始爭取到新客戶。

基辛格指出，英特爾在失去領導地位一段時間後，選擇將公司分割為製造部門及設計業務，並提出一系列全新作為，是非常大的策略轉變。隨著連續幾季營運績效達成甚至超越市場預期，也看見金融市場開始對英特爾更有信心。