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《航運股》長榮航Q3獲利續創次高 前3季EPS3.05元

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【時報記者莊丙農台北報導】長榮航(2618)公布第3季財報，單季稅後淨利59.58億元，較上季略增0.29％，年增382％，續創單季次高，每股盈餘1.1元；累計前3季稅後淨利163.97億元，年增157％，每股盈餘3.05元。

長榮航第3季合併營收532.63億元，年增51％，創史上新高，營業毛利116.65億元，年增200.62％，毛利率21.9％，年增10.88個百分點，營業利益78.7億元，年增525.54％，營益率14.78％，年增11.21個百分點。營收雖然創高，但燃油、客運等成本墊高，整體獲利難以超越2021年第4季疫情期間貨運高峰障礙，再創歷年次高。

今年上半年受益於春節、寒假、清明與端午連假效應，以及第3季受惠於暑假及中秋連假，客運持續暢旺，在高票價及高載客率加乘效應下，第3季客運營收377.38億元，年增285.4％；前3季客運營收995.61億元，年增616.6％。

長榮航指出，第3季貨運營收96.95億元，年減54.3％；前3季貨運營收292.36億元，年減60.3％。航空貨運受國際經濟景氣下行，美中貿易對戰、俄烏戰爭持續等影響，終端需求疲弱，進而影響貨運動能，惟美中科技、貿易對抗，促使台商回流，台灣空運出口有撐，運量年減20.7％，單位收益年減49.9％。第3季為航空貨運傳統淡季，季末需求已緩步回溫。

累計前3季合併營收1462.98億元，年增48％，營業毛利321.81億元，年增112.84％，毛利率22％，年增6.67個百分點，營業利益219.06億元，年增176.26％，每股盈餘3.05元。

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