《金融》ETF規模衝逾3.2兆元 金管會籲留意投資風險

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【時報記者林資傑台北報導】指數股票型基金（ETF）成為台灣投資人熱愛的投資標的，截至2023年9月底已有237檔掛牌交易、規模逾3.2兆元。金管會對此指出，ETF種類多元、投資有賺有賠，提醒民眾投資前應考量自身投資理財需求及目標，熟悉各種類ETF的產品特性及注意相關風險。

據金管會統計，截至9月底止已有237檔ETF掛牌交易，年增21檔或9.7％，規模逾3.2兆元，年增達1.1兆元或52.4％。若與2022年底相比，規模亦成長達0.86兆元或36.8％。

證期局副局長高晶萍表示，ETF種類可依法規架構、追蹤標的指數性質、標的指數資產、實際投資組合等分類。由於商品種類多元，屬性與風險亦有所不同，提醒民眾應依自身投資需求、目的與風險承受度等，選擇適合的ETF。

高晶萍舉例，訴求以股息率作為選股指標的高股息ETF，可能較適合需要有定期取得現金流的投資人。訴求高配息頻率的ETF，則可能須承擔較高的交易及配息成本，投資人在投資時亦應一併考量。

訴求ESG、成長潛力的原型證券投資信託ETF，較適合投資人以長期定期定額方式買進。至於期貨信託ETF、槓桿或反向型ETF屬策略交易型產品，因具有槓桿操作及反向操作風險，投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，提醒投資人需留意風險。

其次，ETF交易方式與一般基金不同，可直接透過證券經紀商下單、在次級市場上買賣，因此會有市價、淨值2種價格。其中，在次級市場的交易價格是依供需決定，可能產生折價或溢價狀況，前者為交易價格低於淨值、後者則反之。

高晶萍指出，一般折溢價若超過3％，投信就要在官網公告，提醒投資人應注意ETF折溢價情形。舉例來說，若ETF溢價幅度太高，根據市場調節機制，市價最終會往淨值靠攏，換句話說，買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損。

高晶萍提醒，投資人必須深入了解ETF產業面及市場面2大資訊，前者除了挑選符合自身投資需求及相關風險承受的ETF外，亦應了解ETF追蹤的標的指數、成分證券或商品、並追蹤差距（TD）或追蹤誤差（TE）等。後者則為應注意買賣報價、交易量及折溢價差等資訊。