三大業務成長 崇友前三季EPS4.11元

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崇友實業（4506）前三季合併營收達新台幣39.85億元，年增13.43％，受惠旗下三大業務穩定成長，集團持續優化新梯案源結構、擴大汰舊換新業務規模，以及原料採購成本與管理費用良好管控等效益，加上今年第一季認列出售高雄營業據點產生業外收益貢獻，帶動2023年累計前三季稅後淨利達7.28億元，EPS4.11元，分別年增5.75％、5.66％，今年前三季獲利刷新歷年同期新高表現。

崇友表示，今年累計前三季新梯（含汰舊換新）、維修保養營收比重分別為59.89％、44.11％，除目前維修保養台數穩定攀升至41,653台，持續挹注集團營運穩健成長貢獻。

新梯業務方面，受惠於台北市敦化南路與信義路口商業大樓、桃園市立圖書館新總館、台北廣慈博愛園區與台中東區之社會住宅等大型知名新梯訂單出貨完工認列，再加上今年汰舊換新業務展現明顯成長動能，包括台灣半導體龍頭廠房、朝陽科技大學、新北市科技大樓及桃園與汐止等大型社區大樓等汰舊換新工程訂單完工認列，帶動今年累計前三季汰舊換新出貨完工台數達432台，佔新梯業務銷售比重自去年同期的22.82％提升至24.06％。

隨著台灣疫情解封，帶動今年建商客戶在商用案源認列進度加速，前三季飯店、百貨與辦公大樓等商用案源比重達7.28％，較去年同期的4.02％增加，且崇友持續精進旗下桃園廠生產效益及相關營運成本與費用之管控，2023年累計前三季整體毛利率、營業利益率仍分別保持30％、19％水準。

隨著台灣老舊屋齡老化，不僅創造旗下汰舊換新業務良好發展環境，且政府為加速都更、社會住宅計畫推動，祭出容積率放寬獎勵，可望挹注旗下新梯、汰舊換新業務接單動能。